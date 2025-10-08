Szükség lesz a TAJ-kártyára és a személyi igazolványra is a Balaton partján!

A nyár után nemcsak a Balaton partja csendesedik el, hanem eljön az ideje annak is, hogy egy kicsit mindenki saját magával foglalkozzon. Erre kínál kiváló alkalmat a szűrőbusz, amely október 10-én, pénteken Balatonlellén, a Szabadtéri Színpadnál (Szövetség utca felőli bejárat) állomásozik reggel 9 és délután 3 óra között. A korai szűrésekkel életet lehet menteni.

Szűrőbusz hozza el az egészéget.

Ezeket a vizsgálatokat végzik a szűrőbuszon

A Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház szakemberei ezúttal is azért érkeznek Balatonlellére, hogy közelebb vigyék a megelőzést az emberekhez. A szűrővizsgálatok mindenki számára ingyenesek, de a részvételhez TAJ-kártya és személyi igazolvány szükséges. A buszban a látogatók többféle vizsgálat közül választhatnak: lesz méhnyak- és szájüregi szűrés, vércukor-, koleszterin-, triglicerid-, húgysav- és PSA-szint mérés, valamint vérnyomás-ellenőrzés, pulzoximetria, testösszetétel-mérés, légzésfunkció-vizsgálat és egészségügyi tanácsadás is.

A szakértők évek óta hangsúlyozzák: a korai felismerés a legjobb gyógymód. A szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség vagy a daganatos elváltozások sokáig nem okoznak észrevehető tüneteket, ám ha még idejében felismerik őket, a gyógyulás esélye sokkal nagyobb.

A szűrőbusz program különösen azok számára fontos, akik kisebb településeken élnek, és nehezebben jutnak el kórházi vizsgálatokra Kaposvárra vagy Siófokra, netán Marcaliba. Most elég lesz egy séta vagy egy rövid bicikliút a Balaton partján, és máris elérhető a megelőzés – ingyen, gyorsan és barátságos környezetben. A helyszíni regisztráció a program zárása előtt egy órával befejeződik, ezért a szervezők arra kérik az érdeklődőket, érkezzenek időben.

Az esemény jelmondata mindent összefoglal: „Négy keréken az egészségért, a korai diagnózisért!”

A balatonlellei szűrőnap nem csupán egy orvosi program – hanem lehetőség arra, hogy mindenki tegyen egy apró, de életbevágóan fontos lépést saját egészsége érdekében.