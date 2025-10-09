Hangos térfoglalás történik a kaposvári utcákon

Nemrég a kaposvári sétáló utcán sétáltam, amikor egy elegáns nő szó szerint beterítette a teret a magánéletével. Kihangosítva telefonált – a fél város hallhatta, ki a hibás a családi perpatvarban. Mintha a nyilvánosság természetes közegévé vált volna a magánélet. Néhány nap múlva pedig egy kislányt kellett félrerántanom egy áruszállító elől: fülhallgató, lehajtott fej, telefon a kézben. Ő már nem is a városban járt, hanem valahol a képernyő mögötti világban.

Kihangosítva telefonálni, olyan mintha elfoglalnánk az egész utcát.

Fotó: epicimages

Telefonálva foglalnak teret

Ezek nem kirívó esetek, hanem a mindennapjaink. Az okostelefon lassan átvette az irányítást felettünk. Nem mi használjuk, hanem ő használ minket. A közterületből személyes nappalit csinálunk: hangosan vitatkozunk, nevetgélünk, zajt szórunk szét magunk körül, miközben egyre kevésbé vagyunk jelen. A kihangosított beszélgetés nem kommunikáció, hanem hangos térfoglalás: elvesszük a csendet másoktól, és közben azt hisszük, ez természetes.

Emellett a kihangosított beszélgetés közönséges, a séta közbeni üzenetírás pedig vakmerő. A fülhallgatóval elzárt világban már nem halljuk a dudát, a másik ember szavát, sőt, néha a valóságot sem. A telefon lett a pajzsunk, ami mögé bújunk – csak közben elveszítjük a józan eszünket és a figyelmünket.

Pedig a normális viselkedés nem rakétatudomány: ne üvöltsünk a telefonba, ne gépeljünk menet közben, és ne játsszunk az életünkkel egy üzenet kedvéért. Az utcán mások is vannak, akik nem statiszták a mi privát műsorunkban.

Az okostelefon nem tesz bennünket okosabbá, csak tükröt tart: megmutatja, mennyire feledtük el, mit jelent kulturáltan, figyelemmel és emberséggel élni a saját városunkban.