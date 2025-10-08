október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

1 órája

Ha vásároltál belőle, ne fogyaszd el! Veszélyes anyag került bele

Címkék#NKFH#fokhagyma#növényvédőszer#veszélyes#termékvisszahívás

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hivatalos oldalán értesítette a fogyasztókat, hogy egy importált élelmiszerben nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot mutattak ki. A hatóság és a forgalmazó azonnal termékvisszahívást indított.

Sonline.hu

A hatóság és a forgalmazó haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett kereskedőkkel, és elindította a termékvisszahívást. A fogyasztóvédelem arra kér mindenkit, hogy amennyiben a termékből vásároltak és még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el.

Termékvisszahívás: Növényvédőszer került a fokhagymába.
Termékvisszahívás: Növényvédőszer került a fokhagymába.
Fotó: UliAb / Forrás:  Shutterstock

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer tartalmat mutattak ki kínai eredetű fokhagyma termékben. 

- írj a hivatalos oldalán az NKFH.

Termékvisszahívás: melyik árucikkről van szó?

  • Név: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma
  • Márka: Golden Lion
  • Kiszerelés: 100 g
  • Minőségmegőrzési idő: 2027. március 31.
  • Tételszám: 20250446_011
  • Származási ország: Kína
  • Forgalmazó: Asian Food Group B.V., Hollandia
Fekete fermentált fokhagyma.
Fekete fermentált fokhagyma.
Forrás: NKFH

A Fogyasztóvédelem közleményében kifejtette, hogy a forgalmazóval együtt megtették a szükséges intézkedéseket, emellett figyelemmel kísérik a problémás termékeket a visszahívásuktól kezdve a megsemmisítésükig.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu