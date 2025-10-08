1 órája
Ha vásároltál belőle, ne fogyaszd el! Veszélyes anyag került bele
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hivatalos oldalán értesítette a fogyasztókat, hogy egy importált élelmiszerben nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot mutattak ki. A hatóság és a forgalmazó azonnal termékvisszahívást indított.
A hatóság és a forgalmazó haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett kereskedőkkel, és elindította a termékvisszahívást. A fogyasztóvédelem arra kér mindenkit, hogy amennyiben a termékből vásároltak és még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer tartalmat mutattak ki kínai eredetű fokhagyma termékben.
- írj a hivatalos oldalán az NKFH.
Termékvisszahívás: melyik árucikkről van szó?
- Név: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma
- Márka: Golden Lion
- Kiszerelés: 100 g
- Minőségmegőrzési idő: 2027. március 31.
- Tételszám: 20250446_011
- Származási ország: Kína
- Forgalmazó: Asian Food Group B.V., Hollandia
A Fogyasztóvédelem közleményében kifejtette, hogy a forgalmazóval együtt megtették a szükséges intézkedéseket, emellett figyelemmel kísérik a problémás termékeket a visszahívásuktól kezdve a megsemmisítésükig.