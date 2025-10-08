Ha vásároltál belőle, ne fogyaszd el! Veszélyes anyag került bele

A hatóság és a forgalmazó haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett kereskedőkkel, és elindította a termékvisszahívást. A fogyasztóvédelem arra kér mindenkit, hogy amennyiben a termékből vásároltak és még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el.

Termékvisszahívás: Növényvédőszer került a fokhagymába.

Fotó: UliAb / Forrás: Shutterstock

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer tartalmat mutattak ki kínai eredetű fokhagyma termékben.

- írj a hivatalos oldalán az NKFH.

Termékvisszahívás: melyik árucikkről van szó?

Név: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma

Fekete Fermentált Egész Fokhagyma Márka: Golden Lion

Golden Lion Kiszerelés: 100 g

100 g Minőségmegőrzési idő: 2027. március 31.

2027. március 31. Tételszám: 20250446_011

20250446_011 Származási ország: Kína

Kína Forgalmazó: Asian Food Group B.V., Hollandia

Fekete fermentált fokhagyma.

Forrás: NKFH

A Fogyasztóvédelem közleményében kifejtette, hogy a forgalmazóval együtt megtették a szükséges intézkedéseket, emellett figyelemmel kísérik a problémás termékeket a visszahívásuktól kezdve a megsemmisítésükig.