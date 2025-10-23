Meddőséget okozhat! Veszélyes konyhai eszközt vontak ki a forgalomból

A veszélyes anyag miatt a hatóság azonnali termékvisszahívást rendelt el, és felhívta a vásárlók figyelmét, hogy a megjelölt árucikket ne használják, hanem vigyék vissza az értékesítési helyre. A konyhai eszközök egy német forgalmazón keresztül eljutott Magyarországra is.

Forrás: NKFH

Termékvisszahívás ftalát kioldódás veszélye miatt

A ftalátokat elsősorban a műanyagok lágyítására használják, hogy rugalmasabbak és tartósabbak legyenek. Ezek az anyagok azonban könnyen kioldódhatnak, így élelmiszerekkel érintkezve az emberi szervezetbe kerülhetnek. A ftalátok károsíthatják a hormonrendszert és negatívan befolyásolhatják a szaporítóképességet, akár meddőséget is okozhatnak.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Megnevezés: Tengeres tematikájú tányéralátét Cikkszám: 38131030/02 Termékvisszahívás oka: ftalát kioldódás

- írja hivatalos oldalán az NKFH.