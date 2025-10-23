október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Meddőséget okozhat! Veszélyes konyhai eszközt vontak ki a forgalomból

Címkék#veszélyes anyag#NKFH#tányéralátét#ftalát#termékvisszahívás

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztetést adott ki egy, Magyarországon forgalomba került tengeres mintájú tányéralátét miatt. Az Európai Unió gyors riasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy a termékből egészségre káros ftalát szabadulhat fel.

Sonline.hu

A veszélyes anyag miatt a hatóság azonnali termékvisszahívást rendelt el, és felhívta a vásárlók figyelmét, hogy a megjelölt árucikket ne használják, hanem vigyék vissza az értékesítési helyre. A konyhai eszközök egy német forgalmazón keresztül eljutott Magyarországra is.

Termékvisszahívást adtak ki a népszerű konyhai eszközre.
Forrás: NKFH

Termékvisszahívás ftalát kioldódás veszélye miatt

A ftalátokat elsősorban a műanyagok lágyítására használják, hogy rugalmasabbak és tartósabbak legyenek. Ezek az anyagok azonban könnyen kioldódhatnak, így élelmiszerekkel érintkezve az emberi szervezetbe kerülhetnek. A ftalátok károsíthatják a hormonrendszert és negatívan befolyásolhatják a szaporítóképességet, akár meddőséget is okozhatnak.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Megnevezés: Tengeres tematikájú tányéralátét

Cikkszám: 38131030/02

Termékvisszahívás oka: ftalát kioldódás

- írja hivatalos oldalán az NKFH.

 

