október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élelmiszerbiztonsági kockázat

1 órája

Termékvisszahívás: ha ebből a fűszerből vásároltál, jobb, ha nem használod

Címkék#olíva#NKFH#oregánó#fűszerek#termékvisszahívás

Egy közkedvelt zöldfűszert vontak ki a forgalomból, miután idegen anyag jelenlétét állapították meg benne. A termékvisszahívás részleteiről a fogyasztóvédelem hivatalos oldalán tájékoztatta a lakosságot.

Sonline.hu

A Böllér-Ker Kft. termékvisszahívást kezdeményezett az általuk forgalmazott morzsolt oregánóra vonatkozóan, miután a termékben olívalevél jelenlétét azonosították.

A termékvisszahívás több kiszerelést is érint.
A termékvisszahívás több kiszerelést is érint.
Fotó: Narsil / Forrás:  Shutterstock

A forgalmazó együttműködésben a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH), megtette a szükséges intézkedéseket, hogy a terméket kivonják a forgalomból, valamint visszahívják a fogyasztóktól. A hatóság nyomon követi a folyamatot, beleértve a visszagyűjtött tételek megsemmisítését és elszállítását is.

Termékvisszahívás: az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.
  • Többféle kiszerelés
  • Származási ország: Törökország
  • Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
  • Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte
A problémás Törökországból származó termék.
A problémás termék.
Forrás: NKFH

Bár a termék fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent, a hatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy aki a fenti adatokkal megegyező oregánót vásárolt, ne fogyassza el a terméket!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu