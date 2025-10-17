Termékvisszahívás: ha ebből a fűszerből vásároltál, jobb, ha nem használod

A Böllér-Ker Kft. termékvisszahívást kezdeményezett az általuk forgalmazott morzsolt oregánóra vonatkozóan, miután a termékben olívalevél jelenlétét azonosították.

A termékvisszahívás több kiszerelést is érint.

Fotó: Narsil / Forrás: Shutterstock

A forgalmazó együttműködésben a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH), megtette a szükséges intézkedéseket, hogy a terméket kivonják a forgalomból, valamint visszahívják a fogyasztóktól. A hatóság nyomon követi a folyamatot, beleértve a visszagyűjtött tételek megsemmisítését és elszállítását is.

Termékvisszahívás: az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Oregánó morzsolt

Oregánó morzsolt Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.

2026.07.31. Többféle kiszerelés

Származási ország: Törökország

Törökország Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.

Böllér-Ker Kft. Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte

A problémás termék.

Forrás: NKFH

Bár a termék fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent, a hatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy aki a fenti adatokkal megegyező oregánót vásárolt, ne fogyassza el a terméket!