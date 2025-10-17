9 perce
Termékvisszahívás: ha ebből a fűszerből vásároltál, jobb, ha nem használod
Egy közkedvelt zöldfűszert vontak ki a forgalomból, miután idegen anyag jelenlétét állapították meg benne. A termékvisszahívás részleteiről a fogyasztóvédelem hivatalos oldalán tájékoztatta a lakosságot.
A Böllér-Ker Kft. termékvisszahívást kezdeményezett az általuk forgalmazott morzsolt oregánóra vonatkozóan, miután a termékben olívalevél jelenlétét azonosították.
A forgalmazó együttműködésben a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH), megtette a szükséges intézkedéseket, hogy a terméket kivonják a forgalomból, valamint visszahívják a fogyasztóktól. A hatóság nyomon követi a folyamatot, beleértve a visszagyűjtött tételek megsemmisítését és elszállítását is.
Termékvisszahívás: az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
- Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.
- Többféle kiszerelés
- Származási ország: Törökország
- Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
- Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte
Bár a termék fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent, a hatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy aki a fenti adatokkal megegyező oregánót vásárolt, ne fogyassza el a terméket!