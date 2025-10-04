Fényárba borult Szőlőskislak a töklámpás ünnepen

A rendezvény elmaradhatatlan része a tökvásár, ahol a látogatók kedvükre válogathatnak a színes, különleges formájú dísz- és étkezési tökökből. A kézműves foglalkozásokon a gyerekek és a kreatív felnőttek is kipróbálhatják ügyességüket, míg a tökfaragás igazi közösségi élményt ígér: mindenki saját alkotásával járulhat hozzá az este hangulatához. A gasztronómiai kínálat sem marad el: a tökből készült finomságok kóstolója a hagyományok és az őszi ízek szerelmeseit csábítja.

Minden a tökről szól Szőlőskislakon

Fotó: Németh Levente

Díjazzák a legszebb tököket

A nap fénypontja 18 órától kezdődik, amikor a faragott lámpások életre kelnek, és megmérettetnek a töklámpás versenyen. Az Összefogás Szőlőskislakért Egyesület is hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

– Felajánlottunk egy különdíjat a legkreatívabb ház előtti dekoráció készítőjének – mondta Sárdiné Drucsán Melinda az egyesület elnöke. A civilek aktívan tevékenykednek Szőlőskislakon, ahol jövő héten a környék legnagyobb szüreti felvonulását szervezik meg. – Szerencsére egyre többen jönnek és nem csak fogatok, de traktorok is felvonulnak majd, mondta Sárdiné Durcsán Melinda. A helyi asszonyok már készülnek az eseményre, süteménnyel, a főző csapatok pedig ételekkel, amelyekkel a felvonulókat vendégelik meg. A programot a lellei néptáncosok fellépése színesíti.