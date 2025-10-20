2 órája
Borzalmas állapotok uralkodnak a gyárban – a vakolatot is lerágta a falról a kegyetlenül múló idő
Egykor itt dolgozott a vállalat kiváló brigádja, megélhetést biztosított somogyi családoknak. Most csak az enyészet az úra abban az üzemben, ahol az Urbex Bandits csapata járt és örökítette meg a horrorfilmbe illő állapotokat. Ma már termelésre aligha alkalmas a hely, de filmforgatás helyszínének kiváló lehetne a somogyi gyár épülete.
Egykori önellátásunk romjai címmel tett fel az Urbex Bandits fotókat egy somogyi elhagyatott üzemről. A városi felfedező csapat bejárta a valamikor még virágzó üzemet és kegyetlenül dokumentálta az idő vas fogának nyomát az ódon falakon.
A képek egy részének tanúsága szerint már jó ideje nincs élet a szebb napokat látott termelő üzem falai között. Omlik a vakolat, a plafon, pereg le a meszelés a falról. Az ott árválkodó bútorok stílusa és állapota is azt sugallja, hogy itt bizony már évtizedek óta nem dolgozik senki.
Urbexesek Mekkája
Minden bizonnyal a szocializmus idején élte a gyár virágkorát, hiszen az Urbex Bandits egy fotón megörökítette a kollektíva számára odaítélt A vállalat kiváló brigádja díjat. A fotósok ugyan kitakarták a dátumot, ezzel is óvva az urbexesek számára aranybányának számító helyszínt, de arra azért lehet következtetni, hogy nem ebben a században kelt a dokumentum.
Az épület egy másik része sokkal jobb állapotban van, ott még áram is volt a képek tanúsága szerint.
Azt pontosan nem tudni, hogy mit gyártottak ebben a szebb napokat is látott üzemben, de a képeken sorakozó üvegek és azok tartalma arra enged következtetni, hogy élelmiszeripari tevékenységet folytathattak itt még a 90-es évek előtt biztosan.
Önellátásunk egykori romjaiFotók: Urbex Bandits