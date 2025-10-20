Borzalmas állapotok uralkodnak a gyárban – a vakolatot is lerágta a falról a kegyetlenül múló idő

Egykori önellátásunk romjai címmel tett fel az Urbex Bandits fotókat egy somogyi elhagyatott üzemről. A városi felfedező csapat bejárta a valamikor még virágzó üzemet és kegyetlenül dokumentálta az idő vas fogának nyomát az ódon falakon.

Itt már csak a szocializmus szelleme kísért. Fotó: Urbex Bandits

A képek egy részének tanúsága szerint már jó ideje nincs élet a szebb napokat látott termelő üzem falai között. Omlik a vakolat, a plafon, pereg le a meszelés a falról. Az ott árválkodó bútorok stílusa és állapota is azt sugallja, hogy itt bizony már évtizedek óta nem dolgozik senki.

Omló vakolat, korhadó bútorok, mintha csak apokalipszis után lennénk.

Fotó: Urbex Bandits

Urbexesek Mekkája

Minden bizonnyal a szocializmus idején élte a gyár virágkorát, hiszen az Urbex Bandits egy fotón megörökítette a kollektíva számára odaítélt A vállalat kiváló brigádja díjat. A fotósok ugyan kitakarták a dátumot, ezzel is óvva az urbexesek számára aranybányának számító helyszínt, de arra azért lehet következtetni, hogy nem ebben a században kelt a dokumentum.

A vállalat kiváló brigádja elismerés. Fotó: Urbex Bandits

Az épület egy másik része sokkal jobb állapotban van, ott még áram is volt a képek tanúsága szerint.

Azt pontosan nem tudni, hogy mit gyártottak ebben a szebb napokat is látott üzemben, de a képeken sorakozó üvegek és azok tartalma arra enged következtetni, hogy élelmiszeripari tevékenységet folytathattak itt még a 90-es évek előtt biztosan.