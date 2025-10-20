október 20., hétfő

Valahol Somogyban

58 perce

Borzalmas állapotok uralkodnak a gyárban – a vakolatot is lerágta a falról a kegyetlenül múló idő

Címkék#Urbex#üzem#épület

Egykor itt dolgozott a vállalat kiváló brigádja, megélhetést biztosított somogyi családoknak. Most csak az enyészet az úra abban az üzemben, ahol az Urbex Bandits csapata járt és örökítette meg a horrorfilmbe illő állapotokat. Ma már termelésre aligha alkalmas a hely, de filmforgatás helyszínének kiváló lehetne a somogyi gyár épülete.

Koszorus Rita

Egykori önellátásunk romjai címmel tett fel az Urbex Bandits fotókat egy somogyi elhagyatott üzemről. A városi felfedező csapat bejárta a valamikor még virágzó üzemet és kegyetlenül dokumentálta az idő vas fogának nyomát az ódon falakon. 

urbexesek paradicsoma
Itt már csak a szocializmus szelleme kísért. Fotó: Urbex Bandits 

A képek egy részének tanúsága szerint már jó ideje nincs élet a szebb napokat látott termelő üzem falai között. Omlik a vakolat, a plafon, pereg le a meszelés a falról. Az ott árválkodó bútorok stílusa és állapota is azt sugallja, hogy itt bizony már évtizedek óta nem dolgozik senki.

Omló vakolat, korhadó bútorok, mintha csak apokalipszis után lennénk. 
Fotó: Urbex Bandits 

Urbexesek Mekkája

Minden bizonnyal a szocializmus idején élte a gyár virágkorát, hiszen az Urbex Bandits egy fotón megörökítette a kollektíva számára odaítélt A vállalat kiváló brigádja díjat. A fotósok ugyan kitakarták a dátumot, ezzel is óvva az urbexesek számára aranybányának számító helyszínt, de arra azért lehet következtetni, hogy nem ebben a században kelt a dokumentum. 

A vállalat kiváló brigádja elismerés. Fotó: Urbex Bandits

Az épület egy másik része sokkal jobb állapotban van, ott még áram is volt a képek tanúsága szerint. 

 

Azt pontosan nem tudni, hogy mit gyártottak ebben a szebb napokat is látott üzemben, de a képeken sorakozó üvegek és azok tartalma arra enged következtetni, hogy élelmiszeripari tevékenységet folytathattak itt még a 90-es évek előtt biztosan. 

Önellátásunk egykori romjai

Fotók: Urbex Bandits

 

 

