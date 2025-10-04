A forró csokival és a jeges vízzel is jól bánik Andrea

Tavaly írtunk először a legelszántabb kaposszerdahelyi bon-bon készítőről, aki nem csak a forró csokival bánik jól, de a fagyos vízben is jól érzi magát. Decsi Andrea azóta sem adta fel az úszás szenvedélyét és minden áldott reggel elmegy a Petörke-tóhoz, hogy megtegye az aznapi távot. Az egész reggeli úszás akkor kezdődött, amikor törött csuklójáról levették a gipszet és elkezdett tervezetten mozogni a gyorsabb gyógyulás érdekében.

Reggeli úszás a Petörke-tóban. Fotó: D.A.

Az úszást azóta sem hagyta abba, télen és most ősszel is falja a kilométereket a tóban. – Eleinte csak szeptemberben, amikor még enyhe volt az idő, aztán októberben, amikor már hűvösre fordult, akkor is mentem tovább. Rájöttem, mennyire jót tesz a szervezetemnek: felfrissít, energiát ad. Nekem, aki gyakran késő estig bonbonokat készítek, ez a plusz energia nagyon sokat jelent, mondta Andrea. Az élettani hatásai mellett lelki feltöltődés is Decsi Andrea számára, ha úszhat reggel a még ébredező természetben.

– Hatalmas élmény minden reggel ugyanazon a helyen lenni, és figyelni, hogyan változik a természet. Más a tó, mások a fák, a növények, más az ég. Van, amikor tükörsima a víz, olyankor olívazöldnek tűnik, van, amikor hullámzik, és van, amikor esőben úszom. Ilyenkor látni, ahogy a vízcseppek szinte rajzolják a víztükröt – gyönyörű látvány, mondta lelkesen.

Minden reggel másik arcát mutatja a természet. Fotó: D.A.

Andrea mesélt arról is, mennyire különleges kapcsolat alakult ki közte és az ott élő állatok között. – Egyre közelebb engednek magukhoz a madarak, mintha befogadtak volna. A legutóbbi élményem a hattyúkkal kapcsolatos: három nagy madár jött elő, de az egyik még nem volt teljesen fehér, így látszott, hogy fiatal. Úgy tűnt, a többiek tanítják repülni. Hihetetlen érzés volt a tóban úszni, miközben három hatalmas hattyú repült el felettem. Másnap pedig egy felnőtt hattyú egészen közel úszott hozzám. Mindig történik valami új, amikor azt hinném, már mindent láttam. A teknősök, a jégmadarak, a vadkacsák – mindig új élmény vár.

Annyi impulzus éri a reggeli úszások alkalmával, hogy abból már szeirntünk egy novelláskötetet is írhatott volt a Bonbonda Csokoládéműhely lüktető és dobogó szíve, de ő ehelyett közösségi média posztokban adja ki magából az élményeket. – Nagyon szeretek fotózni, minden reggel készítek képeket. Ahogy válogatom őket, jönnek az emlékek, és le is írom őket. Sokszor nagyon meghatározó élmények. Például az első téli úszásom, amikor mínusz nyolc fok volt, de a tó még nem fagyott be. Vagy amikor vékony jéghártya fedte a vizet: ahogy beleúsztam, olyan hangja volt, mintha sztaniolpapír recsegne körülöttem. Ezek felejthetetlen pillanatok.