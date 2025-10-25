A jövő itt van és nem egy távoli vízió már

Nem is gondolnánk, de a jövő már nem a távoli horizonton dereng – itt kopogtat az ajtónkon. Az a klímaváltozás, amelyről évtizedek óta beszélünk, amiről talán egyesek unásig hallottak, nem valami elvont tudományos fogalom többé, hanem a mindennapjaink része. Bárki emlékezhet rá, hogy milyen száraz volt ez a nyár is, láthatta, hogy már augusztusban elkezdték lombjukat a fák és olvashattak tőlünk cikkeket arról, hogyan apadnak el a források. Ezek mind annak a jelei, hogy az a környezet, amelyben felnőttünk, néhány évtizeden belül gyökeresen átalakulhat.

A környezet, amiben felnőttünk nagy változáson megy át

Fotó: Németh Levente

Somogyban is egyre több helyen látszanak a változás jelei: a fiatal erdők száradnak ki, a vad nehezebben talál vizet, a termőföldek kimerülnek. Az erdő mindig is a természet tüdeje volt – árnyékot adott, megtartotta a vizet, védte a talajt, otthont adott a vadnak. Most viszont arra figyelmeztetnek minket a szakembere, hogy mi vagyunk azok, akiknek meg kell védeni őt.

Változásra van szükség

Felelősségünk van abban, mit hagyunk az unokáinknak. Lesznek-e még árnyas tölgyesek, ahová kirándulni mehetnek? Lesznek-e még források, amelyek körül a természet újraéledhet? Tévhit, hogy az erdő csak fák gyűjteménye – élettér, menedék, klímastabilizáló erő és a jövő egyik utolsó biztos pontja.

Még nem késő cselekedni, de most tényleg nem csak beszélni kell. Ha most nem fordítunk figyelmet az erdők megóvására, ha nem segítjük alkalmazkodásukat a változó klímához, akkor néhány évtized múlva már csak képeken láthatjuk azt a Somogyot, amit ma ismerünk. Az erdő sorsa a mi kezünkben van – és rajtunk múlik, mit adunk tovább.