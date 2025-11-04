november 4., kedd

Károly névnap

Olyan lovak vágtáztak a majorságban, hogy azt nem hiszed el!

Az egész puszta megmozdult, aki csak tehette, szabaddá tette magát erre a versenyre. Az Alpok-Adria nemzetközi kettesfogathajtó versenyen járt Kovács Tibor kollégánk, aki megörökítette a legizgalmasabb versenyszám pillanatait.

Koszorus Rita
Az esemény az egyik legnagyobb sportrendevzénynek számított a kilencvenes években Szántódpusztán. Noha rendszeresek voltak a fogathajtó versenyek a majorságban, ez emelkedett ki azok sorából, hiszen az Alpok-Adria verseny tulajdonképpen kontinensviadalnak számított.

szántódpusztai majorság alpok-adria verseny
A majorság aranykora volt, amikor Alpok-Adria fogathajtó versenyt tartottak itt. 
Fotó: Kovács Tibor 

Alpok-Adria versenyt tartottak a majorságban

Több európai ország versengett az akkoriban csillagászati összegnek számító 2 millió forintos díjazásért, köztük mindig voltak hajtók a régióból, Kaposvárról és a szomszédvárról, Dombóvárról is. Csanádi József is részt vett ezen az 1996-os versenyen, de csak nézőként. – Emlékszem, azt a versenyt Borka József szervezte. Ő nemzetközi bíró volt fogathajtó versenyeken és több alkalommal bérelte a majorság lovas részlegét is, mondta Csanádi József, aki a Siótour kereskedelmi főeladójaként dolgozott aktív éveiben. 

szántódpusztai majorság alpok adria verseny
Fotó: Kovács Tibor 

Mint mesélte, ő maga is szervezett sok versenyt, de azok amatőr fogathajtók voltak, ez a verseny viszont igazán nagy durranásnak számított a lovas világban. – Három szám volt: maraton-, akadály- és díjhajtás. Úgy emlékszem, nyolc magyar versenyző vett részt ezen a viadalon, tette hozzá. 

szántódpusztai majorság alpok adria verseny
Fotó: Kovács Tibor 

Csanádi József egyébként is kötődik Szántódpusztához, mert a Siótour munkatársaként aktívan részt vett a majorság állami kézbe kerüléséhez. Elmesélte, hogy az ott élők a közelben kaptak házakat, ahova költözhettek és ezután kezdődött meg a létesítmény első, nagyobb felújítása. 

szántódpusztai majorság alpok adria verseny
Fotó: Kovács Tibor 

Az 1996-os Alpok-Adria fogathajtóversenyt akkortájt tartották, amikor a szántódpusztai majorság első aranykorát élte. Most pedig kétségkívül a másodikat éli, hiszen újra van lovasélet a létesítményben és persze rengeteg állat otthona a majorság, ami turisták tömegét vonzza színes és egyedi rendezvényeivel. 

 

