Somogy legújabb lakói között egy kis Ajándék is van

Október utolsó hetében nagy volt a sürgés-forgás a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán, hiszen huszonkét életet segítettek a világra az egészségügyi szakemberek. A sok újszülött baba között tíz kislány és tizenkét kisfiú volt.

Ennyi baba született.

Minden baba különleges

A legnagyobb baba október 29-én jött világra, ő Krisztián, aki 4200 grammosan született meg. A legkisebb születési súllyal pedig Brendon rendelkezett, aki egy nappal korábban látta meg napvilágot életében először és 2800 grammos volt.

Nem volt hiány különleges nevekből ezen a héten sem, a már említett Ajándék nekünk nagy favorit, de szépen cseng a Rubina, a Léna, Nazira, Letícia és a Borbála is. Fiúknál a legritkább név a Brendon volt, de az Artúrt sem gyakran látjuk a gólyahírben. Egy kisbaba alighogy megszületett, viszonylag gyorsan ünnepelni fogja a névnapját is, hiszen őt Szilveszternek nevezték el szülei.