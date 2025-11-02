november 2., vasárnap

Valóságos versenyló

1 órája

Megérkezett a majorság új lakója, egy valódi mustang

Címkék#Szántódpusztai Majorság#majorság#némakacsa#Mustang

Megérkezett Somogyba a valaha volt legjámborabb táltos. Mustang nem dob le senkit, nem rúg, nem ráz. A héten bemutatkozott a majorság új lova, akire ingyen is felülhet bárki.

Koszorus Rita

Már nem álom senkinek Somogy vármegyében, hogy felpattanjon mustang hátára, hiszen megérkezett a szántódpusztai majorság legújabb lakója. Egy ló, aki sosem dob le a hátáról. 

mustang
Mustang hátán élmény a lovaglás
 Fotó: Élő Major Fb

Ő Mustang, a faló, aki néhány napja gyarapítja a majorság lakóinak létszámát.
– Aki a környéken nőtt fel, jó eséllyel a majorságban szerezte első lovas élményeit, hogy milyen a szél szárnyán vágtatni. Sokáig ez nem adatott meg az utánuk következő generációnak és mi azt szerettük volna, hogy aki ellátogat a majorságba, ennek a lónak a hátán ingyen is megtapasztalhassa, milyen csodálatosan szép a ezeréves környezet, ahol a létesítmény elterül – mondta Kresz Tamás, a Szántódpusztai Majorság létesítményvezetője. 

mustang a hihetetlen hátas
Élő lovakat is látni a Mustang hátáról
Fotó: Élő Major FB 

A látogatók felülhetnek a legendás paripára, akihez nem kell kantár, csak egy kis bátorság és humorérzék. És ami a legjobb: ingyen van a lovaglás – így bárki megtapasztalhatja a szabadság érzését a csodálatos, ezeréves környezetben. 

A legjámborabb hátas
Fotó: Élő Major FB 

Ráadásul azok számára is adott a lehetőség, akik tartanak a hátasoktól, ugyanis Mustang garantáltan nem fog elvágtatni senkivel a hátán, ugyanis a lábai a földhöz vannak szegezve. Persze ehhez nem volt szükség állatkínzásra, hiszen a faló rögzítve van a talajhoz.

póni
A póniknak paradicsom a majorság
Fotó: Élő Major FB 

Mustang és társai

A majorságban nem Mustang az egyetlen négylábú, hanem igazi élő állatparkkal büszkélkedhet a létesítmény:  közel 100 nyúl él a nyuszisimogatóban és találhatók  csirkék, kacagógerlék, pávák, pulykák, némakacsák, valamint ősmagyar fehér-tarka libák és ludak is. Rajtuk kívül persze van csacsi, bárányok, kecskék és pónik valamint lovak is. Kuriózum még a majorságban Gizi, a két tonnás sertés, aki házikedvencként éli a disznók nem mindennapi életét Szántódpusztán. 

A létesítmény célja ugyanis az, hogy bemutassák a paraszti életet és azt, hogy egykor - még a fénykorában - hogyan éltek az emberek Szántódpusztán. 

 

