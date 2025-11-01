november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajánló

3 órája

Tökéletes programok várnak az ünnepi hétvégén

Címkék#program ajánló#programbőség#programajánló#program

Minden adott hozzá, hogy jól érezzük magunkat Somogyban a következő napokban. Habár Mindenszentek és a Halottak napja van most, de tudunk más programot is, mint a temetőlátogatás.

Koszorus Rita
Tökéletes programok várnak az ünnepi hétvégén

Még nincs késő egy kis halloweeni őrületre.

Fotó: Purger Tamás

Szombati programok

program
Halloween és csendes, magunkba révedős program is lesz a hétvégén.
Forrás: AI

 

Kaposvár

14 óra Lassulj az erdő ritmusára Helyszín: Gyertyános erdő 

22 óra Halloween night party Helyszín: Park74

Kaposfüred 

15 óra Mindenszentek ünnepe és halottak estéje. Helyszín: Szűz Mária Efezusi Háza

Kaposmérő

10 óra Nyílt nap Helyszín: Kassai Lovasiskola

Balatonlelle

Egész nap Örök emlékek - megemlékezés elhunyt szeretteinkről Helyszín: Művelődési Ház Park

22 óra Mystech halloween edition Helyszín: Y-Club

Siófok

16 óra Pulse of unity Helyszín: Café Maran

21 óra Emlékezés éjszakája Helyszín: Mephisto Music Pub

Vasárnapi programok 

Kaposvár 

9 óra Légvárvilág játszóház Helyszín: Sportcsarnok

10 óra Szépséghibás könyvek vására Helyszín: Kaposvári Nagypiac 

10 óra Tök jó kutyabuli Helyszín: Kapocs Kutyasuli

Siófok

10 óra Balatoni gasztropiac Helyszín: Piroska Csárda

14 óra Novemberi csobbanás az aranyparton Helyszín: Kilián György utca

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu