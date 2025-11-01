1 órája
Tökéletes programok várnak az ünnepi hétvégén
Minden adott hozzá, hogy jól érezzük magunkat Somogyban a következő napokban. Habár Mindenszentek és a Halottak napja van most, de tudunk más programot is, mint a temetőlátogatás.
Még nincs késő egy kis halloweeni őrületre.
Fotó: Purger Tamás
Szombati programok
Kaposvár
14 óra Lassulj az erdő ritmusára Helyszín: Gyertyános erdő
22 óra Halloween night party Helyszín: Park74
Kaposfüred
15 óra Mindenszentek ünnepe és halottak estéje. Helyszín: Szűz Mária Efezusi Háza
Csend, rend, méltóság – Temetői etikett Mindenszentek és Halottak napja idején KaposváronAhogy közeledik Mindenszentek és a Halottak napja, benépesülnek a temetők és környékük. A méltó megemlékezéshez azonban nemcsak virág és mécses kell, hanem a temető házirendjének pontos betartása is.
Kaposmérő
10 óra Nyílt nap Helyszín: Kassai Lovasiskola
Balatonlelle
Egész nap Örök emlékek - megemlékezés elhunyt szeretteinkről Helyszín: Művelődési Ház Park
22 óra Mystech halloween edition Helyszín: Y-Club
Siófok
16 óra Pulse of unity Helyszín: Café Maran
21 óra Emlékezés éjszakája Helyszín: Mephisto Music Pub
Vasárnapi programok
Kaposvár
9 óra Légvárvilág játszóház Helyszín: Sportcsarnok
10 óra Szépséghibás könyvek vására Helyszín: Kaposvári Nagypiac
10 óra Tök jó kutyabuli Helyszín: Kapocs Kutyasuli
Siófok
10 óra Balatoni gasztropiac Helyszín: Piroska Csárda
14 óra Novemberi csobbanás az aranyparton Helyszín: Kilián György utca