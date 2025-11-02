2 órája
Siófoktól a Royal Ascotig - Elkészült a siófoki séf könyve, aki világgá ment
A konyha, ahol a hús sistereg, a kések csattognak, és az élet sosem áll meg. Innen indult Szűcs László, a világot megjárt siófoki séf története. Most könyvben mesél a kulisszák mögötti valóságról, az ízekről és a szabadságról. Siófokról a brit arisztokrácia asztaláig, majd afrikai vadrezervátumokig – így lehetne röviden összefoglalni Szűcs László eddigi életútját. A séf most The Hungry Renegade című könyvében mesél arról, milyen az, amikor a konyha nemcsak munkahely, hanem életforma, küzdelem és belső utazás egyszerre.
A Hungry renegade (magyarul: Éhes lázadó - a szerk.) könyv egyszerre önéletrajz, kulináris kalandregény és társadalmi tükör, amely a gasztronómia világán keresztül beszél szabadságról, túlélésről és emberi méltóságról.
– A konyha nem demokrácia. Itt vér, izzadtság és vaj tartja össze a világot – és aki nem bírja, az eltűnik a szerviz közepén, mint egy rossz vicc, sommázta a lényeget Szűcs László, akit messzire vitt az élet Siófokról.
A séf Siófokon született és a Krúdy Gyula Szakiskolában tanult szakácsnak. Innen indult útnak, hogy bejárja a világot: három évet töltött luxushajókon, dolgozott magánséfként londoni milliárdosoknál, főzött diplomatáknak és hírességeknek, majd a legendás Royal Ascot versenyen a brit elit asztalánál tálalt.
– A Royal Ascotban főzni olyan, mintha a brit arisztokrácia konyhájában állnál. Minden mozdulatod figyelik, egyetlen hibát sem engedhetsz meg magadnak. Itt nemcsak az ételnek kell hibátlannak lennie, hanem a mosolyodnak is, mesélte.
- A világ azonban nemcsak csillogó éttermekből és fehér abroszokból áll. Szűcs László formabontó új könyvében arról is ír, milyen volt főzni Afrikában, egy vadrezervátum közepén, ahol az orrszarvúkat gépfegyverrel őrizték, és az ember szó szerint életveszélyben dolgozott.
– Afrikában megtanultam, hogy vannak helyek, ahol a hús szagát nemcsak az oroszlánok érzik meg. A fagyasztóban száz zebra feküdt, odakint pedig fegyveres őr vigyázta az orrszarvút. Ilyenkor az étel már nem luxus, hanem életkérdés, osztotta meg megdöbbentő tapasztalatait a siófoki származású séf.
A The Hungry Renegade nem kerüli a kényes témákat sem. Szűcs László szókimondóan beszél korrupcióról, társadalmi egyenlőtlenségről és arról, hogyan kapcsolódik össze a gasztronómia a politikával.
Az USA–Mexikó határán egy bevándorlótáborban töltött hetek története vagy az afrikai kormányokkal folytatott tárgyalásai éppúgy helyet kaptak a könyv lapjain, mint a gyermekkori emlékek Siófokról – az éjszakai bicikliutak az Aranyparton, és a balatoni hal illata, ami minden út végén hazahívja.
– Ez nem szakácskönyv, hanem túlélési kézikönyv azoknak, akik hisznek abban, hogy a szabadság néha egy repülőjegy, egy kés és egy üres hátizsák formájában érkezik, foglalta össze a könyv lényegét a szerző.
A tűz új arca – The Honest Fire
A könyv megjelenése után Szűcs László nem tette le a lantot, hanem új irányba indult el. Legújabb projektje, az Honest fire, vagyis őszinte tűz nevet viseli, amelynek érdekében Brazília felé vette az irányt. Messze jutott a Balatontól, hiszen a dél-brazíliai Kaingang közösséggel dolgozott együtt, hogy megértse az étkezés eredetét.
– A Kaingang nép számára a tűz nemcsak hőforrás, hanem a közösség szíve. Amikor együtt főznek, az étel a föld és az ember kapcsolatáról szól. Ez az étkezés születése – mondta a szerző.
A The Honest Fire egyszerre dokumentumfilm, művészeti könyv és kulturális kísérlet: a tűz, a föld és az ember kapcsolatát kutatja, miközben ötvözi a hagyományos tudást és a modern tudományt. A projektet a brazil FUNAI és a Maringá Állami Egyetem is támogatja, a forgatás engedélyezési folyamata már zajlik.
Ez a projekt sem egy egyszerű kötet lesz: nincsen borítója, nincsen kezdete vagy vége – minden oldal egy másikba folyik, ahogy ő fogalmaz: mint a láng, amely soha nem alszik ki.
– Ez nem egy ‘coffee table’ könyv. Ez egy rituális tárgy – olyasmi, amit nem olvasni kell, hanem kinyitni, mint egy tüzet.
A világ séfje, siófoki gyökerekkel
Bár a világ számos konyhájában megfordult, Szűcs László mindig visszatér a Balaton partjára, ahol minden elkezdődött. Azt mondta, a siófoki nyarak, a balatoni halászlé illata és a nagymama kertjének ízei még most is ott élnek minden ételében.
– A szabadság nem arról szól, hogy hová megyünk, hanem hogy mit viszünk magunkkal. Én mindig viszem Siófokot.
A The Hungry Renegade már elérhető nemzetközi kiadásban, a The Honest Fire elkészülte pedig 2026-ra várható.