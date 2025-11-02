Siófoktól a Royal Ascotig - Elkészült a siófoki séf könyve, aki világgá ment

A Hungry renegade (magyarul: Éhes lázadó - a szerk.) könyv egyszerre önéletrajz, kulináris kalandregény és társadalmi tükör, amely a gasztronómia világán keresztül beszél szabadságról, túlélésről és emberi méltóságról.

– A konyha nem demokrácia. Itt vér, izzadtság és vaj tartja össze a világot – és aki nem bírja, az eltűnik a szerviz közepén, mint egy rossz vicc, sommázta a lényeget Szűcs László, akit messzire vitt az élet Siófokról.

Az éhes renegát Siófokról indult és bejárta a világot

Fotó: MW

A séf Siófokon született és a Krúdy Gyula Szakiskolában tanult szakácsnak. Innen indult útnak, hogy bejárja a világot: három évet töltött luxushajókon, dolgozott magánséfként londoni milliárdosoknál, főzött diplomatáknak és hírességeknek, majd a legendás Royal Ascot versenyen a brit elit asztalánál tálalt.

– A Royal Ascotban főzni olyan, mintha a brit arisztokrácia konyhájában állnál. Minden mozdulatod figyelik, egyetlen hibát sem engedhetsz meg magadnak. Itt nemcsak az ételnek kell hibátlannak lennie, hanem a mosolyodnak is, mesélte.

A világ azonban nemcsak csillogó éttermekből és fehér abroszokból áll. Szűcs László formabontó új könyvében arról is ír, milyen volt főzni Afrikában, egy vadrezervátum közepén, ahol az orrszarvúkat gépfegyverrel őrizték, és az ember szó szerint életveszélyben dolgozott.

– Afrikában megtanultam, hogy vannak helyek, ahol a hús szagát nemcsak az oroszlánok érzik meg. A fagyasztóban száz zebra feküdt, odakint pedig fegyveres őr vigyázta az orrszarvút. Ilyenkor az étel már nem luxus, hanem életkérdés, osztotta meg megdöbbentő tapasztalatait a siófoki származású séf.

Olyan helyeken is járt, ahova bárki emberfia nem juthat el

Fotó: MW

A The Hungry Renegade nem kerüli a kényes témákat sem. Szűcs László szókimondóan beszél korrupcióról, társadalmi egyenlőtlenségről és arról, hogyan kapcsolódik össze a gasztronómia a politikával.

Az USA–Mexikó határán egy bevándorlótáborban töltött hetek története vagy az afrikai kormányokkal folytatott tárgyalásai éppúgy helyet kaptak a könyv lapjain, mint a gyermekkori emlékek Siófokról – az éjszakai bicikliutak az Aranyparton, és a balatoni hal illata, ami minden út végén hazahívja.

– Ez nem szakácskönyv, hanem túlélési kézikönyv azoknak, akik hisznek abban, hogy a szabadság néha egy repülőjegy, egy kés és egy üres hátizsák formájában érkezik, foglalta össze a könyv lényegét a szerző.