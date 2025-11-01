Újítás a SZÉP-kártyánál - ennek nagyon sok kártyabirtokos örülni fog

Minden SZÉP-kártya tulajdonos automatikusan, díjmentesen kap egy virtuális kártyát, amelyet a Google Wallet vagy az Apple Wallet alkalmazásba lehet feltölteni. A fizetés így egy érintéssel történik a terminálnál, a plasztikkártya elővétele nélkül. Fontos, hogy nem a régi kártyát digitalizálják, hanem egy új, okostelefon-kompatibilis virtuális kártya jön létre.

SZÉP-kártya: minden eddiginél könnyebb lehet a fizetés.

Fotó: Mehes Daniel / Forrás: Shutterstock

Hogyan működik a digitális SZÉP-kártya?

OTP-s bankszámlával és MobilBank-fiókkal rendelkező ügyfelek a „Kártyáim” menüpontból indíthatják a digitalizációt.

Androidon a kártyaadatokat a MobilBankból kell átmásolni a Google Walletbe, iOS-en egy gombnyomás elég.

Akik nem használják az OTP-t banki alapfunkcióként, az OTP SZÉP-kártya alkalmazásban találják meg a digitalizálható adatokat, majd pár perc alatt átvihetik azokat a Wallet alkalmazásba.

A digitális SZÉP-kártya jelenleg az OTP által üzemeltetett POS-termináloknál működik, ami a teljes elfogadóhelyek kb. 60%-át jelenti. Érdemes előre ellenőrizni a terminál kompatibilitását, és a plasztikkártyát még ideiglenesen megtartani. A SZÉP-kártya elfogadóhelyek listáját az OTP Bank hivatalos weboldalán érheti el.