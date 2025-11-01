Újítás a SZÉP-kártyánál - ennek nagyon sok kártyabirtokos örülni fog

november 1., szombat

Az OTP Bank újabb lépést tett a digitális szolgáltatások terén. Ezúttal a SZÉP-kártyákat érintő módosítást vezetett be, azaz mostantól nemcsak Androidon, hanem iOS-eszközökön is használhatók digitális formában.

Sonline.hu

Minden SZÉP-kártya tulajdonos automatikusan, díjmentesen kap egy virtuális kártyát, amelyet a Google Wallet vagy az Apple Wallet alkalmazásba lehet feltölteni. A fizetés így egy érintéssel történik a terminálnál, a plasztikkártya elővétele nélkül. Fontos, hogy nem a régi kártyát digitalizálják, hanem egy új, okostelefon-kompatibilis virtuális kártya jön létre.

SZÉP-kártya: minden eddiginél könnyebb lehet a fizetés.
Fotó: Mehes Daniel / Forrás:  Shutterstock

Hogyan működik a digitális SZÉP-kártya?

  • OTP-s bankszámlával és MobilBank-fiókkal rendelkező ügyfelek a „Kártyáim” menüpontból indíthatják a digitalizációt.
  • Androidon a kártyaadatokat a MobilBankból kell átmásolni a Google Walletbe, iOS-en egy gombnyomás elég.
  • Akik nem használják az OTP-t banki alapfunkcióként, az OTP SZÉP-kártya alkalmazásban találják meg a digitalizálható adatokat, majd pár perc alatt átvihetik azokat a Wallet alkalmazásba.

A digitális SZÉP-kártya jelenleg az OTP által üzemeltetett POS-termináloknál működik, ami a teljes elfogadóhelyek kb. 60%-át jelenti. Érdemes előre ellenőrizni a terminál kompatibilitását, és a plasztikkártyát még ideiglenesen megtartani. A SZÉP-kártya elfogadóhelyek listáját az OTP Bank hivatalos weboldalán érheti el.

 

