Ezt a terméket kerüld el! Daganatos betegségeket is okozhat

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) október 31-én hivatalos közleményben hívta fel a figyelmet egy termékvisszahívásra.

A termékvisszahívásban érintett konyhai eszköz.

Forrás: NKFH

Termékvisszahívás: mik a termék pontos adatai?

Az Európai Unió gyors élelmiszer- és takarmányriasztási rendszere (RASFF) értesítést küldött a hatóságnak, hogy egy importált termék veszélyes lehet a fogyasztók egészségre nézve. Az problémás konyhai eszköz egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is eljutott

A termékek megnevezése: Melamin tálca

Vonalkód: DNP 369 75980003431000000355 124

Német forgalmazó: TEDi GmbH & Co. KG

Hazai forgalmazó: TEDi Árukereskedelmi Kft. (1097. Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. em.)

A termékből kioldódó formaldehid vegyület hosszú távon egészségügyi problémákat is okozhat. Nem utolsó sorban akár daganatos megbetegedésekhez is vezethet.

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!

- kéri a vásárlókat hivatalos oldalán az Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.