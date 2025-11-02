4 órája
Ezt a terméket kerüld el! Daganatos betegségeket is okozhat
Veszélyes anyag kioldódásának veszélye miatt hívtak vissza egy népszerű konyhai eszközt. A fogyasztóvédelem a termékvisszahívás részleteiről hivatalos weboldalán tájékoztatta a vásárlókat.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) október 31-én hivatalos közleményben hívta fel a figyelmet egy termékvisszahívásra.
Termékvisszahívás: mik a termék pontos adatai?
Az Európai Unió gyors élelmiszer- és takarmányriasztási rendszere (RASFF) értesítést küldött a hatóságnak, hogy egy importált termék veszélyes lehet a fogyasztók egészségre nézve. Az problémás konyhai eszköz egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is eljutott
- A termékek megnevezése: Melamin tálca
- Vonalkód: DNP 369 75980003431000000355 124
- Német forgalmazó: TEDi GmbH & Co. KG
- Hazai forgalmazó: TEDi Árukereskedelmi Kft. (1097. Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. em.)
A termékből kioldódó formaldehid vegyület hosszú távon egészségügyi problémákat is okozhat. Nem utolsó sorban akár daganatos megbetegedésekhez is vezethet.
Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!
- kéri a vásárlókat hivatalos oldalán az Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.