november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

25 perce

Ezt a terméket kerüld el! Daganatos betegségeket is okozhat

Címkék#formaldehid#tálca#NKFH#veszélyes#termékvisszahívás

Veszélyes anyag kioldódásának veszélye miatt hívtak vissza egy népszerű konyhai eszközt. A fogyasztóvédelem a termékvisszahívás részleteiről hivatalos weboldalán tájékoztatta a vásárlókat.

Sonline.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) október 31-én hivatalos közleményben hívta fel a figyelmet egy termékvisszahívásra.

A termékvisszahívásban érintett konyhai eszköz.
A termékvisszahívásban érintett konyhai eszköz.
Forrás: NKFH

Termékvisszahívás: mik a termék pontos adatai?

Az Európai Unió gyors élelmiszer- és takarmányriasztási rendszere (RASFF) értesítést küldött a hatóságnak, hogy egy importált termék veszélyes lehet a fogyasztók egészségre nézve. Az problémás konyhai eszköz egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is eljutott

  • A termékek megnevezése: Melamin tálca
  • Vonalkód: DNP 369 75980003431000000355 124
  • Német forgalmazó: TEDi GmbH & Co. KG
  • Hazai forgalmazó: TEDi Árukereskedelmi Kft. (1097. Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. em.)

A termékből kioldódó formaldehid vegyület hosszú távon egészségügyi problémákat is okozhat. Nem utolsó sorban akár daganatos megbetegedésekhez is vezethet.

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!

- kéri a vásárlókat hivatalos oldalán az Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu