Medvéket láttak a balatoni faluban, még csak nem is rejtőzködnek

Szojkáné Tomor Éva sosem volt az a babázós típus, volt viszont egy öreg, sárga macija, ami a padlásra került, és amit ott szétrágtak az egerek. Ezután minden plüssben azt a macit kereste egész gyermekkorában. Aztán teltek-múltak az évek, és gyűjteni kezdte a játékmedvéket- immár több mint 20 esztendeje. Egy idős hölgy mackókiállítása pedig arra sarkalta, hogy a nagyközönségnek is megmutassa a szenvedéllyel és szakértelemmel összeválogatott példányokat. Így nyílt meg három éve Kőröshegyen, az apai házban a Mackó Múzeum.

Játékmedvék otthona a kőröshegyi Mackómúzeum.

Kiállítás vagy időutazás a gyerekkorba a medvékkel

A látogatókat mintegy kétszáz maci fogadja, köztük olyan ritka darabok, mint az 1930-as években készült holland maci.

– Nincs márkajelzése, de apró részletekből – a szeméből, az orrvarrásból, a tömőanyagból – tudjuk beazonosítani. Egy pesti kiállítás végén egy kedves család bízta rám. Azóta én vigyázok rá”- mondta el a tulajdonos, aki nem ritkán kap ajándékba olyan darabokat, melyeket a gyerekek már kinőttek, vagy éppen egy elhunyt hozzátartozó féltve őrzött kincsét.

A gyűjteményben amerikai, német, angol és orosz darabok is megtalálhatók. A helyiségben a maciknak otthont adó polcokat Éva férje készítette el.

A TV Maci sem hiányozhat a gyűjteményből.

Az érdeklődők itt nemcsak a különleges gyűjtemény gazdagságát csodálhatják meg, hanem a plüssmackók történetéről is sok érdekességet megtudhatnak. Például hogy hogyan esett meg a szíve Theodore Rooseveltnek egy vadászaton a kikötött kis mackón, melyet elengedve útjára bocsájtotta a becenevéhez köthető történetet, s megszületett a Teddy maci.

Most már csak egy irányba gyűjtök, hogy így fogalmazzam. Főleg az eredeti Teddy macit, amit sokan ráhúznak más macikra is, de ezeknek vannak jellegzetességei, illetve olyan mackókat, amik megszólítanak, amik valamiben a kis pofijukban, a készítőikben, a ruháikban, a formáikban.

A legkisebb maci elfér egy tenyérben is.

Talán meglepő lehet, de elsősorban nem gyerekek, hanem a felnőttek látogatnak el a Mackóházba. Nosztalgiáznak a sárga, szalmával töltött, a moszkvai olimpia ikonikus Misa, vagy a hangot adó macik között. A mackóknak saját történetük mellett, ahogy Éva mondja lelke is van. Éppen ezért egyet sem dob ki, inkább elajándékozza azokat, akik már nem férnek be a kiállítótérbe. Így például a csütörtöki majálison is új gazdára talált néhány plüss.