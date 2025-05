Van akinek egy páva a házőrzője...– kissé nárcisztikus, de hasznos ez a fácánféle

A páva, ez a gyönyörű, Dél- Ázsiából származó fácánféle évszázadokon át volt elegáns dísze a kerteknek, miután Salamon király hajóinak köszönhetően elterjedt Európában is. Húsa igazi csemegének számított, jellegzetes tollait pedig legyezőként hasznosították, de később lovagok és nemes hölgyek ruháira is felkerültek. Manapság inkább kedvtelésből tartott háziállattá vált.



– Gyerekkoromban mindig szerettem volna egy pávát, kíváncsi voltam, hogy milyen tartani. Három éve érkezett el az ideje, hogy megvalósítsam ezt az álmomat. Jelenleg két pávát tartok, hobbiból – árulta el a kaposvári Egri Zsolt.



Hozzátette azt is: ez az állat nem hazudtolja meg magát, ha páváskodásról van szó. Rendszeresen előfordul ugyanis, hogy a tükörben nézegeti magát, tollászkodik.

A páva szeret a tükör előtt tetszelegni.

Forrás: Egri Zsolt

A páva, mint háziállat is elterjedt Európában

De, ami igazán meglepő lehet, hogy meglehetősen jó házőrző: ha betéved egy macska az udvarra, azonnal kiabálni kezd. A rikácsoló hangja mellett pedig van, hogy meg is támadja a hívatlan betolakodót. Az Egri családban szabadon tartva, az udvaron járkálhatnak a pávák. Ez a mindössze néhány kilogrammos állat 15-20 évig is elélhet, de fontos például, hogy félévente féreghajtót kapjon. A pávákra veszélyes betegség lehet a bélgyulladás, melybe akár el is pusztulhat, ha nem kap időben segítséget.

Nászidőszakban gyakran látni, hogy a páva kakas széttárja uszályát.

A Taszáron élő Farkas István szintén gyerekkorában tette le voksát a pávák mellett, amikor is egy osztálykiránduláson látta először meg ezt a szép madarat. Megfogadta, hogy felnőtt korában ő is tartani fog; mára már 25 példány szaladgál az udvarukon.

– Pávát hasznosítani lényegében hobbi szinten jellemző tartani, de annyira nincs rá kereslet. Külföldön vannak kifejezetten páva farmok, ahol éttermekben hasznosítják őket- úgy tudom. Kis korban nagyon kényes madarak, a rendszeres féreghajtás mellett fontos a vitamin pótlás is. Felnőtt korban a bánásmód nem különbözik a háztáji baromfitól, az a lényeg, hogy tudjanak felgallyazni, azaz ülő rúdra tudjanak felülni – mondta el a pávatartó.

A pávák egyébként abban is hasonlítanak a háztáji madarakhoz, hogy kikeltik tojásaikat és felnevelik a kicsinyeket. A tojásuk kétszer akkora, mint egy tyúké.