Nem is hinnéd, mi mindentől függ gyermeked iskolaérettsége

A hatályos szabályozás szerint azok a gyerekek, akik 2025. augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket, szeptemberben iskolakötelessé válnak. Ugyanakkor van lehetőség arra, hogy a gyermek még egy nevelési évet az óvodában töltsön – méghozzá szülői kérvény alapján, az Oktatási Hivatal engedélyével. Első körben azonban mindig a gyermek pedagógusa méri fel a fejlettségi szintet, az iskolaérettség feltételeit.

A pedagógus méri fel az iskolaérettség meglétét

De milyen szempontokat is néznek az iskolaérettség megállapításához az óvodapedagógusok?

– Ilyenkor néznünk kell mind a fizikai-, mind az értelmi képességeket. A testi fejlettség mindenképpen az elsődleges, de azon túl fontos a számfogalom, a nyelvi fejlettség, hogy mennyire tudnak figyelni, milyen a gyerekek emlékezete. Az iskolaérettség feltétele az általános tájékozottság, hogy tudja a saját- és a szülei nevét, az életkorát, és hogy hol lakik. Mindezeket folyamatosan megfigyeljük, ami alapján egy egyéni fejlődési naplót írunk – mondta el Wirth Judit, görgetegi óvodapedagógus.

Ezek mellett pedig az iskola iránt is érdeklődést kell mutatnia az óvodából ballagó gyereknek. Számít az is, hogy mennyire érett szociálisan, vagyis, hogy mennyire tud közösségben élni, együttműködni a társaival és a felnőttekkel. De ide tatozik a szabályok betartása is. A kommunikáció terén pedig figyelembe kell venni a hatodik életévét betöltött gyereknél, hogy érthetően, folyamatosan beszél-e, gondolatait, érzelmeit mások számára el tudja-e mondani, és életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja-e kifejezni.

Azt az óvodást, aki ezeknek nem felel meg teljesen, különböző szakvizsgátokra kell küldeni, ahol a Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusai végzik a vizsgálatot, de előfordulhat, hogy pszichológus állapítja meg, iskolaérett-e vagy sem. Ezután pedig a szülők dönthetik el, hogy visszatartják a gyereküket egy évre, vagy kezdje meg az iskolás éveket. A szülőknek tehát van mozgásterük, de az ügyintézést időben érdemes elindítani, főleg, ha szakvélemények beszerzésére is szükség van. Azonban a gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni.