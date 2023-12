Ha szeretne reális áron egy balatoni házat, ezt a lelleit mindenképp tekintse meg! Nemcsak azért, mert még bővítheti is, hanem mert felújított, csak be kell rendeznie, és akár most is tud két generáció egymástól elzártan élni benne. Vagy ki is adhatja. A telken van gyümölcsfa és szőlőlugas is, a nyílászárók pedig hőszigeltek. Télen és nyáron is el tud ide vonulni családjával, ha csak második otthonnak venné. Nézze meg!

“Balatonlellén, a Balatontól kb. 2400 m-re, csendes, nyugodt utcában, felújított családi ház apartmannal együtt, állandóan lakott, kertvárosias lakóterület építési övezetében, (30 %-os legnagyobb beépítettséggel, oldalhatáros építési módon történő beépítési lehetőséggel), (gáz)cirkó - radiátoros fűtéssel, kiegészítő elektromos fűtéssel, mindegyik házrészben 1-1 légkondicionálóval eladó.

Egy ízlésesen felújított és berendezett ingatlant ajánlunk a figyelmükbe, melyet szerintünk érdemes megtekinteni személyesen is.

A képek és az ingatlanról készített videófelvétel is ezt alá támasztja.

Kérjük tekintse meg INGATLANVIDEÓNKAT!

1/1-es, gondos tulajdonostól, igény, per és tehermentesen eladó, előzetes időpont egyeztetéssel betudjuk mutatni az ingatlant, akár hétvégén is.

Alapterület: 117 nm + tárolóhelyiség.

Családi ház: Nappali, 3 szoba, fürdőszoba, WC, konyha, kamra, fedett terasz.

Apartman: Szoba + teakonyha, fürdőszoba, gardrób, fedett terasz, + tároló.

Az ingatlant teljes egészében hőszigetelt nyílászárókkal látták el.

A fürdőszobák és a belső helyiségek felújítása 2021-ben megtörtént.

Az ingatlanba az utcáról elektromos kapun keresztül juthatunk be az udvarba.

Az épület optimális nagyságú, folyamatosan rendben tartott területen található, gyümölcsfákkal, szőlőlugassal.

Az épület kialakítása úgy történt, hogy egymástól elkülönítetten, de akár 2 generáció együttes lakhatására is megfelel. Az ingatlan további lehetősége, hogy a padlástér is beépíthető. Így akár egy újabb lakószintként, tetőtérként is funkcionálhat.

Az ingatlan telek területének nagyságához viszonyítottan, és a 30%-os beépítettségre vonatkozólag, lehetőség van akár még egy ingatlan építésére.. ”[...]

