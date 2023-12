– Az elmúlt 30 évben a szövetség olyan vetőmagokat biztosított, amelyek segítették a termelőket a változó társadalmi, gazdasági és környezeti, éghajlati viszonyok közepette is – mondta Nagy István. Az agrárminiszter kiemelte: a világ élvonalába tartozunk, ott vagyunk a legnagyobb vetőmag-előállító országok előkelő tízes rangsorában. Az orosz–ukrán háború a vetőmagexportra is jelentős hatást gyakorolt, szükség van a külpiacok további erősítésére, a versenyképesség fokozására.

– A vetőmagszövetség a magyar kormány stratégiai partnere, továbbra is biztosítanunk kell az aratáshoz a jó minőségű alapanyagot, a mindennapi kenyerünket nem veszélyeztethetik divatos ideológiák – tette hozzá az agrárminiszter.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke köszöntőjében kiemelte: a tavalyi, történelmi mértékű aszály hatalmas károkat okozott a szántóföldi növényter­mesztésben, és ez a vetőmag-előállítást is negatívan befolyásolta, kiemelt feladat a jövőben a hazai öntözés fejlesztése. Kiemelte, hogy a gazdák fémzárolt vetőmagot válasszanak, amely hatósági oldalról is nyomon követett, ismert és biztos eredetű, mentes a szennyezőanyagoktól.

– A kihívások fokozódnak, a klímaváltozás már nemcsak a jövő, hanem a jelen szakmai munkájának lépéseit is meghatározza – mondta el Takács Géza, az 1200 tagú Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.





Édesgyermeke a termelőknek

Takács Géza arról is beszélt: a vetőmag olyan a termelőknek, mint a gyerekük, mindent megtesznek, megadnak, hogy a legjobb legyen.

Az ünnepi rendezvényen Nagy István agrárminiszter miniszteri jubileumi emléktáblát adott át Takács Gézának, a vetőmagszövetség elnökének. Ladislav Moravcsik, a Szlovák vetőmagszövetség elnöke elismerő oklevéllel köszönte meg a magyar szervezet munkáját. Életfa Emlékplakett arany fokozat elismerést kapott Salamon Ferenc és Apjok Ferenc. Az idei Vetőmag Szövetség Díjat több évtizedes búzanemesítői és kutatói életpályája eredményeiért Láng László kapta.