– A Kaposvári Videoton exportáló cég, így a teljes árbevétele euróban keletkezik – közölte Pálca Levente, a vállalat igazgatója. – Ez egyben azt is jelenti, hogy az euróban, dollárban felmerülő anyag, illetve sok egyéb költségek kifizetése után az árbevétel egy részét forintra váltjuk. Ez több millió euró forintra váltását is jelentheti minden hónapban. Ebből fizetjük a béreket és a belföldi, forint alapú beszállítókat. Ha csak ezt nézzük, ki lehetne jelenteni, hogy nekünk jobb, ha gyenge a forint. A helyzet azonban ennél sokkal összetettebb számunkra is. A nagyobb mozgások nélküli stabilitás, a kiszámíthatóság lenne a legjobb mindenkinek. Vannak importáló cégek is, akik belföldön adják el az importárut. Ott egyértelműen drágulást okoz a gyenge forint, tovább gerjeszti a már most sem alacsony inflációt. Az emberek külföldi utazása is megdrágul, ami ugyanakkor a belföldi turizmusnak előnyös.