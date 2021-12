A Magyar Posta a logisztikai fejlesztésekkel párhuzamosan idén is felkészült az év végi karácsony előtti időszakra. A várakozásuk szerint 2021-ben is az év utolsó hat hetében érkezhet célba a legtöbb csomag. Elmondták, aki külföldre szeretne ajándékot küldeni, jól teszi, ha már november közepén feladja. Figyelembe véve azt, hogy december 24-e péntekre esik, arra kérik az ügyfeleket, a karácsonyra szánt küldeményeket legkésőbb december 20-ig, hétfőig adják fel a postákon, hogy karácsonyig az biztonsággal megérkezzen a címzetthez. A postánál azt is közölték, a futárok december 23-án is dolgoznak, ekkor még házhoz szállítják a csomagokat, december 24-én azonban szombati munkarend szerint csak a postákon lehet átvenni a csomagokat.