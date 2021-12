benzinturizmus 2021.11.23. 11:30

Benzinturizmus helyett bezárkózik a déli határszél

A befagyasztott magyar benzinár után egyedül Romániában és Ukrajnában olcsóbb az üzemanyag, mint hazánkban. Ez generálja a benzinturizmust. A jelek szerint azonban a déli határ kimarad ebből a jelenségből, pedig a horvátoknak is megérné átjönni egy kis tankolásra még úgy is, hogy Horvátországban is fixált a benzinár. A jelenlegi helyzet nem sarkallja utazásra szomszédainkat.

Kovács Gábor Kovács Gábor

A Holtankoljak.hu összegzése szerint előnyös Ausztriából átjönni tankolni, hiszen ott egy liter benzin átszámolva 516 forintba kerül átlagosan, mialatt egy liter gázolaj 506-ba. Szlovákiából már megindultak az autósok, fuvarozók, hiszen a Felvidéken a benzinért 546 forintot kell fizetni, a gázolaj literje pedig 508-ba kerül. Nyomoztuk, hogy a déli határszélen is felütötte-e a fejét a benzinturizmus. Ez nem lenne meglepő, hiszen a horvátoknál október 11-én szintén befagyasztották az árakat a benzin esetében nagyjából 542 forinton, a gázolajét pedig átszámolva 519 forinton. A magyar fix 480 forintos benzinár tehát akár csábító is lehetne, a déli határszél azonban most csendes, ahogyan a 90-es években virágzó bevásárlóturizmus sem tért vissza.

Nem jellemző, hogy tömegesen átjönnének a horvát autósok a magyar benzinkutakra, Barcson csak elvétve találkozni tankoló horvát sofőrökkel, felelték kérdésünkre a határváros benzinkútjain. A magyar forgalom is csendesedett, mert az árak befagyasztása után nagyobb keresletet tapasztaltak, de ez azóta visszaállt az átlagos szintre.

– Nincsenek kígyózó sorok a barcsi benzinkutakon, talán lehetnek néhány hét múlva, de ehhez rövid volt az eddig eltelt idő – mondta érdeklődésünkre Kocsis Tibor, a Somogy Megyei Vállalkozási Központ barcsi irodavezetője. – Az utóbbi években sokat dolgoztunk a horvát-magyar vállalkozói kapcsolatok kiszélesítésén, de most újra komoly fenntartások merültek fel a vírus terjedése miatt. A jelen helyzetben megint félnek az emberek és a vállalkozások is. A határ menti együttműködés élénkülésére tehát várni kell a járvány új hulláma miatt, de bízunk benne, hogy javulni fog a helyzet.

A horvátok a bosnyákok olcsó benzinére pályáznak

Horvátországban a kormány úgy fékezné meg a drágulást, hogy egy hónapig nem hagyta emelkedni az üzemanyagok árait. Náluk a benzin rögzített ára 11 kuna, a gázolajé pedig 11,1 kuna lett. Ezek még így is valamelyest magasabb árak a magyarnál, mert 530–534 forintnak felelnek meg. A horvátokat a befagyasztott benzinár tekintetében több cél vezette. Egyrészt nem szeretnék, ha a gazdasági növekedésüket fékezné az egyre dráguló üzemanyag, és magasabb inflációt gerjesztene. Másrészt azt sem szeretnék, hogy a horvátok átjárjanak tankolni Bosznia-Hercegovinába, ahol durván 100 forinttal olcsóbban mérik a benzint és a gázolajat, miután a muszlim bosnyákok baráti áron kapják az üzemanyagot az arab térségből. Ha ugyanis Bosznia-Hercegovinában tankolnak a horvátok, akkor ott ejtik meg a bevásárlást is, és ezt a folyamatot igyekezett megállítani a horvát kormány.