– A nyári aszály főleg a kisebb fáknak ártott, az őszi eső viszont jótt tett – tette hozzá. Nehezíti a munkát, hogy az Európai Unióban számos növényvédő szert betiltottak, amely segített a gombabetegségek ellen hatékony védekezésben. Mint a korábbi években, idén is november közepén kezdődött meg a kitermelés. – Továbbra is a lucfenyő fogy a legjobban, de egyre népszerűbb a Nordmann is, mivel sokáig marad zöld – emelte ki Szabó István.