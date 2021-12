Zserbós, maracujás, sőt még sajttortás szaloncukor is kapható a kaposvári üzletekben. Idén drágább az ünnep egyik elengedhetetlen finomsága és a karácsonyfák fényes dísze. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint átlagosan egy kiló szaloncukrot vásárolunk.

Sokféle szaloncukor kapható a kaposvári adventi vásárban is. – Tőlünk a drágább Vadász szaloncukrokat viszik a legjobban, amelyek négy ízben kaphatóak, robbanócukros, sós-karamellás, tej- és étcsokis – mondta Pelcz Zoltán kiskereskedő, aki ezerháromszáz forinttól hatezer forintig kínálja a karácsonyi édességeket kaposvári adventi vásárban. Hozzátette: míg korábban kilószám vitték, ma már kevesebbet kérnek a vevők. – Nagyon megemelkedtek az alapanyagárak, emiatt átlagosan húsz százalékkal drágábban tudjuk adni a szaloncukrot – jegyezte meg a kiskereskedő.

A kaposvári Pintér Béla éppen ottjártunkkor választotta ki az ünnepi édességet családja számára. Egy kiló kókuszos és marcipánosat vett.

– Ma már nem divat feltenni a fára, mi is inkább a fa alá tesszük majd egy tálban – mondta lapunknak.

Nemcsak az adventi vásárban, hanem a kaposvári üzletekben is bőséges kínálattal várják a vevőket. – Nyolcvanféle szaloncukrot árulunk, a legtöbben a minőségi kézműveseket keresik a Stühmertől és a Szamostól. A különlegesek közül a maracujást, sajttortásat, zserbósat is szívesen kóstolják – mondta Tolnainé Varga Tünde, az egyik Fő utcai ajándékbolt vezetője. Hozzátette: náluk 1900 forinttól 8500 forintig kapható kilója.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint egy-egy magyar háztartás évente átlagosan 1 kiló szaloncukrot vásárol, és a legkedveltebb még mindig a zselés, a marcipános, a kókuszos, a karamellás és a csokoládékrémes.

Magyarországon évente közel 3500 tonna szaloncukrot vásárolunk, az idén több mint 7 milliárd forint értékben költünk a fára is aggatható édességre. A szaloncukor-értékesítés a 2020-as év kivételével évről évre növekvő tendenciát mutat. Bár eredetileg a szaloncukor külföldről érkezett hazánkba, korábbi formájától annyira eltér, hogy joggal tekinthetjük hungarikumnak. A papírba csomagolt, eredetileg fondant, azaz cukorszirupból készült nyalánkság német közvetítéssel jutott el Magyarországra, és vált népszerűvé a XIX. század végére.

Nagyüzem van a multiknál is karácsonykor

A somogyban több üzlettel is rendelkező Tesco Magyarország 18 millió csomagnyi édességet tervez értékesíteni a karácsonyi időszakban, közölte a társaság a Sonline érdeklődésére. Hozzátették: ez a mennyiséga a csokoládét, illetve cukorkát is magában foglalja.

A Tesco üzleteiben a karácsonyi rohamra 600 tonna szaloncukorral készültek, amelynek egytizede sajátmárkás, köztük az év szaloncukra versenyen kategóriájában első és második helyezett banános-ropogós és málnás-robbanócukorkás ízesítésű is. A cég közlése szerint a vásárlók leggyakrabban a zselés-gyümölcsös, a feketeerdő, a kókuszos, a vajkaramellás, a karamellkrémes, a marcipános ízeket választják. De keresett a mogyorós, a mandulakrémes, a kakaós és a banános-málnás szaloncukor is. A cég üzleteiben azonban olyan különlegességek is megtalálhatóak, mint az erős pista, az oreo, az ír krémlikőr, a forraltbor, a mézeskalács, a pálinka, a sajttorta, a tojáslikőr és a vadász ízű szaloncukrok. Persze ma már a speciális étkezési igényűek is találnak maguknak édességet, szaloncukor formában gluténmentes, laktózmentes, diabetikus, fruktózzal édesített, vegán és paleo szaloncukrokat is.

Fotó: Lang Róbert