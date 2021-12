A legkisebb fa 80 centiméter, a legnagyobb a három métert is meghaladta az egyik kaposvári árusítóhelyen. A kereskedő, Vajda Barnabás szerint minden fenyőfát el lehet adni, a legfontosabb, hogy formás legyen. – Az ezüstfenyő már el is fogyott, jelenleg Nordmann és lucfenyőt kínálunk a vevőknek – mondta Vajda Barnabás. – Előbbit méterenként 5000, utóbbit 3000 forintért adjuk. Azt tapasztaljuk, hogy a Nordmann-fenyőért vannak oda a legtöbben, ezért abból mintegy háromszázat halmoztunk fel, hogy mindenkinek jusson – tette hozzá a Búzavirág lakótelepen árusító fiatalember.

Forrás: Lang Róbert

Az Ond és az Előd vezér utca sarkán is a Nordmann-fenyő az egyik legnépszerűbb. Ottjártunkkor többen is ezt a fajtát választották. Bódis József a földlabdás változatokat vette szemügyre, azért, hogy az ünnepek után ki tudja majd ültetni a háza udvarába. Egy másik vásárló a több mint három méter magas példányokkal szemezgetett. A kaposvári asszony szerint fontos, hogy minél nagyobb legyen a karácsonyfa, mert az előcsalja a régi családi emlékeket.

Szak Richárd két fát is vásárolt. Kérdésünkre elmondta, háromgenerációs családi házban laknak, ezért a földszinten és az emeleten is feldíszítenek egyet-egyet. – Sikerült formás Nordmann, illetve lucfenyőt találnunk. Az áránál fontosabb volt az, hogy mindkettő mutatós legyen – tette hozzá az orci fiatalember.

Itt lucfenyőt 3–9 ezer, Nordmannt 7–19 ezer, ezüstöt 6–14 ezer forintért kínáltak. Hazai László kereskedő elmondta, a megnövekedett költségeik miatt tíz százalékkal drágábban kínálják a karácsonyfának valót. Hozzátette: minőségi fenyőt árulnak, vevőik nyolcvan százaléka visszatérő vásárló.

Hétvégére várják a csúcsot

Kaposvár belvárosában is több helyen árulnak fenyőfát. A pláza közelében szombat óta kínálják a Zala megyéből származó Nordmann, luc és ezüst fajtákat. A legolcsóbb fát 2990 forintért, a legdrágábbat 23 ezer forintért lehet ott megvenni. Kérésre a fákat be is faragják a talpakba. Horváth László árus kérdésünkre válaszolva elmondta, egyelőre nagyon kevesen vásárolnak náluk, csak néhányan rakatták félre a karácsonyfának valót. Hozzátette, a hétvége felé és a jövő héten azonban sok vevőre számítanak.

Fotó: Lang Róbert