Sehol nem könnyű ma informatikust, szoftverfejlesztőt találni hazánkban, Kaposvár környékén pedig még nehezebb feladatot jelent – tudtuk meg Jóföldi Endrétől, a Precognox Informatikai Kft. ügyvezetőjétől. A szakember szerint az informatikai munkaerőhiány egyre súlyosabb lesz, melyet a képzési rendszer is csak részben tud követni. Mint mondta, amolyan ördögi kört fest a jelenség, mert ha mondjuk hirtelen 10 ezer álláshelyet betöltenének az informatikusok a 20 ezerből, akkor annak eredményeként is újabb projektek érkeznének hazánkba, ami miatt még több emberre lenne szükség. A nagymértékű munkaerőhiány pedig a fizetéseket is felfelé húzza.

A kaposvári cég ma már több mint 40 szakembert foglalkoztat, köztük helyben és távmunkában dolgozó szoftverfejlesztőket is. Ám korántsem elegendő ez a létszám, hiszen folyamatosan kapják az új megbízásokat.

– Persze akad azért szakember, de olyan munkatárs kevesebb van, aki hosszú távon is jól beválik – magyarázta Jóföldi Endre. Éppen ezért szigorítottak a cég belépési küszöbén is: s nem csak próbafeladat van, hanem angolteszten, személyiségteszten, és a jövőben IQ-teszten is át kell esnie annak, aki náluk szeretne elhelyezkedni. – Fontos, hogy tényleg a lehető legjobb képességű emberek jöjjenek ide – tette hozzá. – Azt tűztük ki célul, hogy minden évben négy kezdő fejlesztővel bővülhessen a csapatunk. Ugyanakkor az sem példátlan, hogy tapasztaltabb szenior szakemberek is minket választanak: jövőre például az amerikai Orlandóból költözik haza egy magyar férfi, aki nálunk fog dolgozni. Volt aki Amszterdamból költözött vissza és szintén nálunk talált helyet.

Jóföldi Endre az évet értékelve azt is elmondta: számukra is visszaesést jelentett a 2020-as esztendő. Az idén viszont 2019-et is jelentősen meghaladó, rekordévet könyvelhetnek el. – Árbevételünk több mint kétszeresére nőtt, és a partnereink száma is bővült – mondta az ügyvezető. – Korábban nem volt erre példa, de most már kaposvári céggel is dolgozunk komolyabb projekten. Fontos ugyanakkor nekünk az amerikai piac is, hiszen egy bostoni céggel is hosszú ideje együttműködünk.

– Van egy mantránk, miszerint mindent lehet jobban csinálni. Jobban is csináljuk, mint tíz éve, de remélem rosszabbul, mint tíz év múlva. Az a célunk, hogy olyan cég legyünk a régióban, ami lehetőséget ad arra, hogy valaki komolyan foglalkozhasson informatikával, mondta Jóföldi Endre.

Ízléses, kulturált és modern központ

A cégvezető szerint sokat jelent a munkavégzés hatékonyságában, hogy Kaposvár egyik legszebb, inspiráló környezetében tölthetik a mindennapokat, hiszen nemrég a kaposvári okospark mellett fekvő Jövő Házába költöztették át a vállalkozást. Jelenleg a Kaposvári Fejlesztési Központ, a Kaposvári Szakképzési Centrum, a Precognox Informatika Kft. és az EBC Winsure Zrt. munkatársai dolgoznak a Jövő Háza névre keresztelt, ízlésesen felújított épületben. Az ingatlan egyelőre tele van, ám van elképzelés a bővítésére vonatkozóan is – tudtuk meg Szabó Zoltántól, a Kaposvári Fejlesztési Központ szakmai igazgatójától. Fontos cél, hogy az ingatlan hosszú távon is fenntartsa magát az ott működő cégeken keresztül. Másrészt, hogy a fejlesztési központ, minél szorosabb gazdasági kapcsolatrendszert alakítson ki.

Fotó: Lang R.