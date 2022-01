Összesen 2,4 milliárd forint helyi adót fizetett be tavaly a város 20 legnagyobb cége, ez 30 százalékkal több, mint az azt megelőző esztendőben, és a 2021-es helyi gazdasági adók 40 százalékát tette ki a megyeszékhelyen. A legnagyobb kaposvári adófizetők, a Tesco-Globál Kft., a Privát Hús Kft., a Videoton Elektro-Plast Kft., a Mega-Logistic Zrt., az OTP Bank Nyrt., az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt., a Kaposplast Műanyagipari Kft., Fusetech Kft, a Kometa 99 Zrt., a Kaposvári Villamossági Gyár Kft., a Lidl Magyarország Bt., a NIPÜF Gamma Kft., a Magyar Cukor Zrt., a Metyx Hungary Kft., Dehnmib Naperőmű Ingatlan Kft, a Vatner Kft., a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., a Kapos Atlas Gépgyár Kft., a Fino-Food Kft. és Cargill Magyarország Zrt. voltak. A polgármester köszönetet mondott a többi 5603 kaposvári vállalkozásnak és több mint 3000 egyéni vállalkozónak az adóforintjaikért.

Fotók: Lang Róbert

– Ezeknek a cégeknek a bátorsága és ereje kellett ahhoz, hogy beruházások épüljenek a járvány 4. hulláma idején is, és elég erős a város gazdasága, hogy kevesebb izgalommal nézzünk az 5. hullám elé – fordult a nagyvállalatok képviselőihez Szita Károly, aki arra is kitért, hogy a teljes foglalkoztatáshoz közelít a város. Megemlítette, hogy a bérnövekedésnek a gazdaság az alapja, és a helyi energiafüggetlenséghez olyan fejlesztések kellenek, mint az épülő biomassza fűtőmű. Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője pohárköszöntőjében hangsúlyozta, hogy az ország 6 százalékos növekedéséhez a kaposvári cégek is hozzátették a magukét.

Némely cég jól jött ki a járványból, mert olyan termékeket gyártanak, amelyeket az emberek otthon használnak. A tavalyi év így lett kiugró a Videoton-Elektroplast Kft. életében, mert meghaladták a bűvös 50 milliárd feletti árbevételt a marcali és kaposvári telepeiken. Az idei évben 40 milliárd feletti forgalmat látnak előre, bár tavaly sem voltak optimisták a covid miatt, felelte kérdésünkre Fábián Balázs ügyvezető igazgató. A Kaposplastot sújtotta az alapanyag áremelés, az ellátási láncok zavara, és az energiaárak emelése is. Ennek ellenére növelték piacaikat és árbevételüket, mondta Palócz Tamás ügyvezető.

A covid ellenére pozitívan értékelik az évet

A 2021-es évet pozitívan értékelte a Lóki Géza, a Mega-Logistic Zrt. elnök-vezérigazgatója annak ellenére, hogy a covid meghatározta a gazdasági teljesítményüket. Összesen 845-en dolgoznak náluk, és Kaposváron van a logisztikai cég alközpontja. Az üzemeltetéssel, beruházással foglalkozó vállalkozás megérezte a vírus hatását, de nem vetette vissza őket.