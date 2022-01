– Milyen friss péksütit hoztál ebben a hidegben? – A gadácsi Csonka Edina régi ismerősként köszöntötte hétfőn Kiss-Hegedűs Erikát, az egyik kaposvári mozgóbolt munkatársát. Amíg a tíz zsemle, a citromlé, a csomag kávé és a három liter tej a szatyorba került, addig pár szóra is jutott idő a boltos és vevője között. A mobil ABC-t vezető asszonynak mozgalmas délelőttje volt: Zimány, Orci és Gadács után Somogyaracsra tartott.

– A kis falvakban télen különösen nagy szükség van a mozgóboltokra – mondta Kiss-Hegedűs Erika. – Ilyenkor jellemzően több déligyümölcs fogy. Jól indult a hét, délelőtt 11-ig az árum nagy része már vevőre talált.

A somogyi falvakat járó mozgóboltoknál a biztos kiadások között továbbra is az üzemanyagszámla az egyik leghúzósabb tétel, de a munkabér és egyéb kiadások is megnőttek, az egyre dráguló élelmiszer­árakról nem is beszélve. Ács András, a kaposvári Ács pékség ügyvezető igazgatója azt mondta lapunknak: öt mozgóboltot üzemeltet a cége, s három tartalék járművük is van. A mobil ABC-k havonta több mint tízezer kilométert tesznek meg. 2020 decemberében még nem érte el a 3 millió forintot, most pedig már a 4 millióhoz közelít a tankolás költsége. A február közepétől kezdődő élelmiszer­árstop kapcsán hangsúlyozta: ugyanúgy forgalmaznak majd minden terméket, nagy kérdés azonban a számukra, hogy a hatósági áras termékeknél miként alakul majd a vállalkozásuk haszna.

– A bevétel nagy része elmegy a költségekre – mondta Somogyi Imre, a nagyberki So-mix Bt. ügyvezetője. – Vállalkozásunk – egy bolton és presszón kívül – egy mozgó ABC-t is fenntart, s hosszú évek óta a Nagyberki–Mosdós–Szabadi–Kercseliget–Jágónak vonalon szolgáljuk ki a vevőket. A 2004-es dízeljármű üzemeltetése, karbantartása fix tétel. Sajnos a jármű gyakran meghibásodik, s a szerelésen kívül 2022-ben biztosításra nagyjából 150 ezer forintot költünk.

Azt mondta: vállalkozásuk felkészült az élelmiszerárstoppal kapcsolatos átállásra. Nem módosítanak az útvonalon: a régi, bejáratott útvonalat továbbra is tartják. – Ha a kijelölt termékek esetében februárban a beszerzési ár olcsóbb lesz, akkor kedvezőbben adhatjuk az árut – hangsúlyozta Somogyi Imre. – Szinte minden a beszerzési forrástól függ. Nyilván továbbra is alkalmazunk haszonkulcsot, mivel nem szeretnénk ráfizetéssel dolgozni. Az viszont biztos, hogy a környező községek lakóit ezután is el akarjuk látni friss termékkel.

