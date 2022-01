A keresletben az emelkedő lakossági jövedelmek és a gyermekes családoknak szóló állami kedvezmények is szerepet játszanak. Azonban egyre markánsabban jelen van egy vevői réteg, amely a gyenge forint és az infláció miatt befektetési célból vásárol ingatlant.

Erős a forgalom a piacon, és a kereslet már hosszabb ideje nagyobb a kínálatnál, értékelte a helyzetet Ház Gergely, kaposvári ingatlanközvetítő. A városkörnyéki kereslet is magas, de ott elég kevés az eladó ingatlan, és vidéken nem jellemző a befektetési célú házvásárlás. Az árak vidéken sem alacsonyak, nem ritka a 200–300 ezer forintos négyzetméterár jobb állapotú vidéki ház esetében a megyeszékhely környékén.

– Az infláció növekedésével egyre gyakoribbá vált az az igény, hogy valaki balatoni ingatlanbefektetéssel őrizze meg a pénze értékét, részben ez a folyamat hajtja fel az árakat – vélte Sinka József, egy balatonmáriafürdői ingatlan­iroda vezetője. – A Balatonnál sokan akartak ingatlanhoz jutni a lezárások idején, és ez jó befektetésnek bizonyult. Most már vezet a befektetési célú balatoni ingatlanvásárlás. Megcsappant a kínálat, és mára jószerivel csak a túlárazott balatoni ingatlanok maradtak a piacon, tette hozzá Sinka József.

Beépül a part

A tó nyugati medencéjében is nagyobb mértékű áremelkedést könyvelhettek el az elmúlt időszakban. A Fonyódtól Balatonberényig terjedő szakaszon is elkezdtek lakásokat építeni. Siófokon elhagyta már az egymillió forintot a négyzetméterár, már találkozni másfél millió forintos árral is az új építésű házaknál. Ezzel szemben Balatonmárián 800 ezer forintos a négyzetméterár. A használt ingatlanok ára 20–30 százalékkal alacsonyabb.

Fotó: Lang R.