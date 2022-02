– Az elmúlt másfél évben jelentősen megnőtt a gáz és az elektromos áram ára – hangsúlyozta Szommer Gábor, a kaposvári Fino Food Kft kereskedelmi vezetője. – A nyers tej 2020 őszétől nagyjából 30 százalékkal drágult, s úgy tűnik, hogy ez a folyamat idén tavasszal sem áll meg.

A kaposvári cég négy megyében csaknem 360 iskolába hetente többször szállít tejet, kefirt, gyümölcsjoghurtot és sajtkrémet is. Közel 52 ezer diákot látnak el tejjel, tejtermékkel. Szommer Gábor kiemelte: az iskolatejprogramban hároméves szerződést kötöttek, ami a 2023–2024-es tanévig szól. Bár 2021 szeptemberétől átlag 4–6 százalékkal többet kapnak a leszállított iskolatejért, ám a kereskedelmi vezető szerint indokolt volna a második iskolai tanévre egy újabb, közel 30 százalékos árkompenzáció. Az iskolatej fixáras termék, ám jogalkotónak lehetősége van a rendelet felülvizsgálatára.

Szommer Gábor közölte: az elmúlt időszak drágulásain kívül márciustól több termék ára emelkedik, így a kartondobozokért nagyjából nyolc százalékkal fizetnek majd többet. – Elkötelezettek vagyunk az iskolatejprogram mellett, hiszünk a program fontosságában – emelte ki. – Tavaly közel 12 milliárd forint bevételünk volt, az összforgalmunk 5–6 százalékát adja az iskolatejprogram. Nyolc éve veszünk részt a munkában, s folytatni szeretnénk, ám úgy gondolom, hogy egyetlen felelősen gondolkodó vállalkozás sem engedheti meg magának, hogy veszteséget termeljen.

A cég a nagy áruházláncokon kívül 2022-ben bővülő exporttal számol, a tavalyi csaknem 400 millió forint helyett az idén közel 550 millió forint bevételt terveznek a tejtermékek külföldi értékesítéséből, a szerb és a német piacon kívül Nagy-Britanniába is jut a kaposvári sajtból.

Teljesítik az iskolák kéréseit is

A kaposvári üzemben naponta közel 150 ezer liter tejet dolgoznak fel, melynek több mint 80 százaléka somogyi alapanyag. – A helyi termelők fontos lehetőséghez jutnak az iskolatejprogramban, s a rövid ellátási lánc miatt a készterméket nem kell hosszan szállítani, ez is fontos előny – hangsúlyozta Szommer Gábor. – A tejen, vaníliás tejen, kefiren, natúr, illetve gyümölcs joghurton kívül sajtkrémet is szállítunk az iskolákba, s az elosztáskor figyelembe vesszük a tanintézmények kérését. Lényeges, hogy a gyerekek rendszeresen, minél több egészséges élelmiszert fogyasszanak, s ezzel esély teremtődik arra is, hogy felnőttként is az ilyen terméket emeljék majd le a polcról.