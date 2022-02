– Stabilan magas az acél ára, ehhez az utóbbi időben már hozzászoktunk – mondta Talián Bálint ügyvezető igazgató. – Az alapanyag tonnája 2020 októberében még 500 euró volt, idén januárban már 1350 euró. Tavaly csaknem 7700 tonnát vásároltunk, s 2022-ben is hasonló mennyiség kell. Az árut részben a hazai piacról, illetve több európai országból rendeljük meg.

Talián Bálint szerint ugyanazzal a lendülettel indították a 2022-es idényt, ahogy tavaly dolgoztak. Elsősorban az építő- és energiaipartól kapnak megrendelést, s többek közt állványzatokat és épületgépészeti szerkezeteket gyártanak. Fő tevékenységük a felületkezelés, s ehhez évente csaknem 250 tonna horganyra van szükségük. Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta: ennél az alapanyagnál is alapvetően a járvány következményei okozták az áremelkedést. Tavaly a második félévben tonnánként 2900 dollárba került az áru, amiért most közel 3300 dollárt kérnek. Gondot jelent, hogy a szállítási és egyéb költségek is megugrottak, s a 250 dolgozót alkalmazó segesdi cég ipari felhasználóként 2022-ben a korábbinál jelentősebb áram- és földgázszámlával szembesül.

– Alapanyagokra tavaly kétmilliárd forintot költöttünk, idén 2,5 milliárdot kell – emelte ki. – A költségnövekedést tükrözniük kell az árainknak: a folyamatot még októberben indítottuk el, s ha a körülmények nem változnak, akkor ezek az árak maradnak várhatóan az idén.

Globális folyamatok vezettek ide

Jelentősen emelkedett idén számos ipari nyersanyag ára, részben a járványvédelmi korlátozások miatt lecsökkent termelés, részben a gazdasági fellendülés miatt kibillent kereslet-kínálati egyensúly miatt.

December végén tonnánként 2800 dollár felett állt az alumínium jegyzése a határidős tőzsdén, ami még messze elmarad a 2008 októberében 3200 dollárnál elért rekordtól, de így is közel 40 százalékos áremelkedésnek felel meg 2021 eleje óta.

Az áremelkedés okai között vannak a globális feldolgozóipari beszállítói láncot terhelő fennakadások és a kínai termeléscsökkenés is.

A kínai ipar adja a világ alumíniumellátásának csaknem 60 százalékát. A kínai fémipar az idén évi 3,8 millió tonnával csökkentette alumíniumtermelési kapacitását, és mindössze 450 ezer tonna újonnan üzembe helyezett kapacitással bővítette azt.

Fotó: MW