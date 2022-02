Kiszámolta, hogy januártól havonta legalább 30 ezer forintot takarít meg a 25 év alattiak adókedvezményén. Jó úgy kezdeni a felnőtt éveket, hogy rögtön félretehet lakás vagy autó vásárlására, állította.

Perlaki Bálint azt érzi, kortársai nehezebb helyzetből indulnak egy felgyorsult világban, az adókedvezmény és a családalapítási kedvezmények nekik segítenek.

Az adómenetesség Kaposváron 2600, a környékbeli falvakban 400 fiatalt érint – számolt be erről Gelencsér Attila, Kaposvár és Zselic országgyűlési képviselője hétfői sajtótájékoztatóján. A januártól életbe lépett kedvezmény a februári bérekben már megjelenik, és összesen 150 millió forintot jelent a térségben, egész évre vetítve pedig 2 milliárd forintról van szó. A minimálbér emelése is kedvezően érintette az ifjakat, mert sok támogatást ehhez kötnek. Gelencsér Attila a mai helyzettel párhuzamba állította azt, hogy 2010 előtt minden harmadik fiatal munkanélküli volt, és az alacsony minimálbérből adóztak is. Ennek köszönhetően ürültek ki akkortájt a zselici falvak, sok fiatal Kaposvárról is elindult munkát keresni. Azt is felrótta, hogy az ellenzék nem szavazta meg a fiatalok szja-mentességét.

Dél-Somogyot is kedvezően érintették a kormány ezen intézkedései, erről Szászfalvi László országgyűlési képviselő beszélt, aki szintén a minimálbér-emelésről és a 25 év alattiak adómentességéről osztotta meg gondolatait a csurgói közösségi házban, valamint a 13. havi nyugdíjról és a családi adó-visszatérítésről is szót ejtett a barcsi képviselői irodán. K. G.

Szászfalvi László

Fotó: MW

Gelencsér Attila

Fotó: L.R.