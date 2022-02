Több helyen metszik a szőlőt, tervezik a tavaszi kertészeti munkákat. A vetések megerősödtek, viszont a kártevőknek is kedvezett az enyhe tél. A gazdák bíznak abban, hogy a következő hetekben érkezik még csapadék a földekre.

– Az idei télen eddig 11 milliméternyi csapadék esett, tavaly pedig 26, 9 milliméternyi volt Magyaratád környékén – mondta el Lackovics Sándor, a Magyaratádi Barátság Szövetkezet elnöke. Hozzátette: a szeles idő tovább szárítja a talajt. – A vetések meg tudtak erősödni az enyhe télen, viszont a kártevők sem pusztultak el ebben az időben, biztos, hogy nem keveset kell idén is költeni a növényvédelemre – tette hozzá a gazdálkodó. Megjegyezte: április közepére tervezik a napraforgó és kukorica vetését, előtte viszont február végén fejtrágyáznak területeiken.

– Ha időben felkészülünk és megtervezzük a kerti munkákat, sok fáradtságtól megkímélhetjük magunkat – mondta el Tóth István növényvédelmi szakmérnök. – Az ősszel lehullott falevelek összegereblyézésével és komposztálásával sok áttelelő kórokozó gombától mentesíthetjük fáinkat – tette hozzá.

Komoly veszélyt jelentenek a farontó gombák és baktériumok , ezért az úgynevezett fagyléceket, repedéseket, sebzéseket, roncsolt felületeket egy éles késsel vágjuk simára, és minél nagyobb felületen kenjük be fasebkezelő géllel, pasztával, ami megvéd a további fertőzésektől. Sok helyen már metszik a szőlőt, hamarosan pedig a gyümölcsfáknak is nekiállnak. Tóth István szerint érdemes a fagymentes napokon réz- és kéntartalmú, valamint olajos szerekkel lemosó permetezést is végezni. Megjegyezte: mindig ellenőrzött helyről vegyünk csávázott vetőmagot, figyeljünk a szavatossági időre. Nem csak hazánkban, hanem az Európai Unió számos tagországában is széles körben alkalmazzák a kifejezetten környezetbarát, bioaktív pendimetalin hatóanyagú gyomirtó szert, amelyet vetés után, de még a zöldségnövény kelése előtt a talajra lehet permetezni.