Grúziába szállít turistaszalámit, bacont és füstölt sonkát a kaposvári Privát-Hús Kft. Ponekker László tulajdonos elmondta: a következő szállítmányt február nyolcadikán adják fel, s a hűtőkamionban három nap alatt ér célba.

Németországon és Lengyelországon kívül Csehországban is igény van a hagyományos somogyi hústermékre, sőt Nagy-Britanniából is kapnak megrendeléseket. Bár az exportbevétel továbbra is kis hányadát adja az összforgalomnak, Ponekker László szerint üzenetértéke lehet a külföldi üzletnek. Jó minőségű a Kaposváron készült élelmiszer, s ha bármelyik helyi cég egy távoli országban megállja a helyét, annak számára előbb-utóbb újabb lehetőségek is megnyílnak.

Villanymotorok alkatrészeit gyártják Böhönyén, munkájuk eredménye teljes egészében Németországba kerül. Juhász Mihály, a böhönyei Auma Elektrotechnik Bt. ügyvezetője elmondta: Németországból a világ számos térségébe viszik a böhönyei termékeket az Egyesült Államoktól a Távol-Keletig.

A csaknem 200 dolgozónak megélhetést nyújtó somogyi vállalkozás is megérezte a koronavírus-járvány következményeit. Jelenleg csaknem 70 százalékos kapacitással működnek. Juhász Mihály hangsúlyozta: cégük 2021-ben közel három milliárd forint bevétellel számol.

A Nagyatádon készült szivattyúalkatrészek egy része 2000 kilométert utazik Dániáig. Büttner Tamás ügyvezető igazgató azt mondta: a holland és svájci kapcsolaton kívül újabban Olaszországból is kapnak megbízásokat. A szakember szerint az általuk gyártott alkatrészek súlya is befolyásolja, hogy mekkora távolságba exportálnak.

– Az év eleje különösen jól sikerült, januári bevételünk tíz százalékkal haladta meg a tervet – közölte. – A koronavírus-járvány következtében egyre inkább érezhető egyfajta átrendeződés a világon. Vannak olyan vállalatok, amelyek a Távol-Keletről visszatelepítik a gyártást Európába. Nagy cégekről van szó, s ennek a lépésnek hosszú távon is jelentősége lesz. Az elektromosautó-gyártáshoz szükséges eszközök iránti kereslet felfelé ível, ami számunkra is fontos lehet, akárcsak az energetikai ipari üzletek.

– A 115 dolgozónk közül most 15-en koronavírusosak, emiatt kissé nehézkes a termelés – mondta Horváth Péter, a barcsi Avermann-Horváth Kft. ügyvezető igazgatója. – Erősen kezdtük az évet, az első féléves kapacitásunk 80 százalékát már lekötötték.

Az exportlistájukon előkelő helyen szerepel Németország, Svájc, s Horvátországba és Ausztriába is szállítanak a barcsi termékből. Egyre nagyobb mennyiségben gyártanak préskonténereket is külföldre. Ebből az orosz piacra tavaly novemberben és decemberben nagyjából egymillió euró értékben adtak el. Az Egyesült Államok a legtávolabbi célországuk: Los Angelesbe, Chicagóba, Atlantába küldtek hulladékbálázó gépekhez szállítószalagokat, s ha az anyacégük jelenleg is zajló egyeztetése eredményesen zárul, akkor 2022-ben New Yorkba is exportálhatnak.

Fotó: Lang Róbert

Szingapúrtól Kanadáig Kometa

A Kometa Zrt. időnként távoli térségekbe, így Szingapúrba és Kanadába szállít többek között téliszalámit. Prohászka Balázs ügyvezető helyettes elmondta: az export 90 százaléka azonban Olaszországot, Szlovéniát és Horvátországot érinti. Újdonság, hogy a meglévő olasz disztribúciós céghez hasonló vállalkozást kívánnak létrehozni az idén Spanyolországban és Németországban. A nemzetközi korlátozások miatt egyelőre nem szállíthatnak például Dél-Koreába, ám ha a fennálló szabályokat később módosítják, úgy újra elindítanák oda is a kivitelt.