Erről az egyik ingatlanközvetítő iroda számolt be saját becslése és a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján. Ez a szám a hitelpiacon új rekordnak számít.

A budapestiek több mint egyharmada 20 millió forint feletti ingatlanszerződéseket kötött, vidéken továbbra is a 10–15 millió forint közötti kategória volt a legnépszerűbb egész évben. Az átlagos hitelek nagysága mindenhol nőtt. A fővárosban 20 millió 500 ezer, vidéken 12 és félmillió, valamint 13 millió 700 ezer forint közötti hitelt vettek fel azok, akik ingatlan vásároltak 2021 utolsó négy hónapjában.

Oláh Miklós, az egyik kaposvári ingatlanközvetítő iroda ügyvezetője lapunknak elmondta, az embereknek Kaposváron átlagosan 15 és 20 millió forint közötti hitelösszegre volt szüksége ahhoz, hogy ingatlant tudjanak vásárolni. – Általában azok támaszkodnak a pénzintézetekre, akik abszolút a nulláról indulnak és mindent hitelből akarnak fizetni – mondta Oláh Miklós. – A következő kategóriába azok tartoznak, akik eladták az ingatlanjukat és abból egy másikat akarnak vásárolni. Nekik minimális, pár millió forint hitelre van szükségük. Akik pedig nagyon drága házat, vagy lakást szeretnének vásárolni, nem igazán van szükségük hitelre – tette hozzá a kaposvári ügyvezető.

Az egyik vezető hazai bank pénzügyi tanácsadója kérdésünkre elmondta, azért is döntött rekordot a hitelpiac tavaly, mert annyira megemelkedtek a négyzetméterárak, hogy a többség hitel nélkül nem tudott volna ingatlant vásárolni. Hozzátette, a legtöbb építési engedélyt Pest megye mellett éppen Somogyban adták ki 2021-ben. A legtöbb ingatlan – nem meglepően – a Balatonnál épült.

Húsz évre adósodik el a többség

Az egyik legnépszerűbb hitelfajta a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) plusz támogatott hitel volt, de a babaváró kölcsönt is sokan igényelték Somogyban is. Az egyik pénzintézet adatai szerint tízből nyolc fiatal házas a legmagasabb, vagyis a 10 millió forintot igényelte. Vidéken a legtöbben 20 évre vettek fel hitelt, a második legnépszerűbb a 25 éves futamidő volt, majd ezt követte a 10 éves. A havi törlesztőrészlet a jövedelemtől és a hitel nagyságától is függ. Átlagosan azonban 70–100 ezer forint kiadást jelent havonta egy-egy lakáshitel törlesztése.

