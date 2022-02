A legtöbb töltőállomáson még tele lehet tankolni a járműveket, vannak azonban olyan kutak, ahol csak korlátozott mennyiségben. Ezt vezethetik be hamarosan a kaposvári Tele-Tank benzinkúton is. Szalay Szabolcs a töltőállomást üzemeltető Tank-Szer Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, az elmúlt három hónapban annyiért kínálták literenként a 95-ös benzint és a normál gáz­olajat, mint amennyiért vásárolták. – Ez a fenntartási költségeket semmilyen szinten nem fedezi. Nincs rajta haszon – szemléltette a problémát Szalay Szabolcs. – Ha ez így marad és nem változik a helyzet, akkor első lépésként korlátozzuk a tankolható mennyiséget, majd ezután bezárjuk mind a hét benzinkutat. Sajnos minél több üzemanyagot adok el, annál nagyobb a veszteség. Most annak örülnék, ha nem lennének olyan vevőink, akik hatósági áras üzemanyagot szeretnének tankolni – mondta Szalay Szabolcs.

A Tank-Szer Kft. ügyvezetője hozzátette, egyelőre egyetlen dolgozóját sem bocsátotta el a 35-ből. Bérekre havonta mintegy 15 millió forintot költ, ez azonban egyáltalán nem térül meg. Emellett kútfenntartásra is komoly összeget kell kifizetni havonta. – Azt gondolom, hogy minden attól függ, hogy az oroszok megtámadják-e Ukrajnát. Ha ez történik és a brent-olaj ára hordónként elkerüli a 100 dollárt, akkor nagyon sok kút bezár. Mi automatikusan így teszünk majd, mert a hatósági áras üzemanyagoknál literenként 30 forintot a veszteségünk – hangsúlyozta Szalay Szabolcs.

– A benzint literenként átlagosan 512 forintért kellene adni, a gázolajat 530-ért – mondta Bujdos Eszter. – Annak ellenére, hogy február 4-e óta nem volt nagykereskedelmi árváltozás, ez időszakosan nem növeli tovább a kutak veszteségeit, de a gázolaj beszerzési ára már most magasabb, mint a 480 forintos eladási ár. A benzin most még alatta van, de ez csak az árrés, a költségeket ez az árszint egyáltalán nem termeli ki – hangsúlyozta a holtankoljak.hu ügyvezetője. A benzinkutakat emellett a minimálbér-emelés is terheli, mert februártól már mindenhol magasabb bért kellett fizetni. – Kevesen tudnak róla, de a töltőállomásoknak van egy energiamegtakarítási kötelezettségük, ami szintén jelentős költséggel jár – tette hozzá Bujdos Eszter.

Ezer liternél különösen nem mindegy, hogy mibe kerül

Az általunk megkérdezett járművezetők természetesen örülnek a befagyasztott üzemanyag­áraknak. A somogyfajszi Sánta Szilvia szerint még jobb lenne, ha 400 forintnál is olcsóbban adnának egy liter 95-ös benzint, de azért a rögzített ár is elfogadható. Hozzátette, ha egyszer véget ér az üzemanyagárstop, akkor vélhetően jó mélyen kell majd zsebbe nyúlni tankoláskor. Árva Kornél kamionsofőr is örül az olcsó gázolajnak, azért is mert egy tankolással több mint 1000 liter dízellel kell megtöltenie a járművet. Érdeklődésünkre elmondta, Európa több országában is megfordul és literenként átlagosan szinte mindenhol 2 euróért (714 forint) tankol.

Fotó: Muzslay Péter