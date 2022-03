– Jelenleg nincs műtrágyánk – mondta az egyik somogyi kereskedő. – Kifogytunk az áruból, amit korábban több forrásból szereztünk be, a forgalmazók most nem szállítanak. Szerintem a környékbeli termelők zöme igyekezett időben beszerezni a műtrágyát, s van, aki még tavaly ősszel vásárolta meg a szükséges mennyiséget.

A szakember, aki közel 200 somogyi, tolnai termelővel áll üzleti kapcsolatban, hangsúlyozta: ha lenne is műtrágya, akkor rendkívül drága volna. Tavaly ilyenkor tonnája nagyjából 60 ezer forint volt, most 280–300 ezer forintot is fizethetnének a vevők.

Hanyecz Imre, a kaposvári MG. Produkt Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: a svájci cégcsoportjukhoz tartozó marosvásárhelyi műtrágyagyár december közepe óta nem termel. A magas földgáz- és áram­ár miatt állt le három hónapja az üzem, amely évente 1,6 millió tonna áru előállítására képes.

– A tervek szerint Marosvásárhelyen március elején újraindították volna a termelést – mondta. – Az elképesztően magas költségek következményeként bizonytalan ideig azonban elhalasztották a kezdést. Nem lehet jósolni, akár még hónapokig fennmaradhat a mostani állapot. A nekünk szükséges műtrágyamennyiséget Ukrajnából próbáltuk kipótolni az év elején, ám mindössze tízezer tonnát sikerült behozni. A háborús helyzet miatt azonban ez a beszerzési vonal is megszűnt. Itthon a Nitrogénművek Zrt. a napokban átmenetileg leállította az ammóniatermelést, s hasonló a helyzet a környező országokban is. Az egyik nagy olasz műtrágyagyártó vállalat is leállt, információnk szerint az egyik osztrák cégnél is csökkent a termelés, s Szlovákiában is állítólag kevesebb árut állítanak elő. Társaságunk 2020-ban közel 32 ezer tonna műtrágyát értékesített, 2021-ben 40 ezer tonnát, míg 2022-ben már 50 ezer tonnás eladást terveztünk, ám pillanatnyilag úgy tűnik, ez nem jön össze.

Horváth Tamás szentbalázsi gazdálkodó azt mondta: a repcén, a búzán és a tavaszi árpán kívül napraforgót termeszt. Évente 13 tonna műtrágyára van szüksége, január elején vásárolt utoljára árut, így tavasszal gond nélkül dolgozhat.

– Nagyon drága termékről van szó – hangsúlyozta. – Szerintem semmi esély nincs arra, hogy mostanában bármilyen kedvező változás történjen ezen a téren.

A barcsi Dráva Coop Zrt.-nél évente közel 2500 tonna mű­trágyát használnak fel. A tavaszi szántóföldi munkálatokhoz szükséges 600 tonna rendelkezésükre áll, a nyár végén, ősszel 1750 tonna műtrágyát kell kijuttatni a földekre, ebből jelenleg csupán 400 tonna van. Rideg Gábor termelési igazgató azt mondta: több fajta mű­trágyára van szükségük, s szinte mindegyik kivétel nélkül tetemes mértékben megdrágult. Az egyik alap, 27 százalékos nitrogéntartalmú termék tonnája tavaly júniusban 46 ezer forint volt, a nyár végén 67–87 ezer forint között kínálták, legutóbb 295 ezer forintért, de pillanatnyilag ennyiért sem lehet kapni. A cég korábban évente nagyjából 250–300 millió forintot fordított műtrágyabeszerzésre, 2022-ben további százmilliókkal ugorhat meg ez a költség.





Az előrelátó több részletben értékesít

– Egy hektár repce műtrágya költsége csaknem 120–150 ezer forint, két éve feleennyi volt – hangsúlyozta Rideg Gábor. – Mindig azt a taktikát alkalmazzuk, hogy több részletben értékesítjük a terményt, s hasonlóan járunk el az alapanyagok beszerzésénél is. Így csökkenthető a kockázat. Ezért már tavaly ősszel elkezdtük megvásárolni a szükséges műtrágyát, s időről időre újabb tételt vettünk.

A berzencei Solanum Kft. 1000 hektáron gazdálkodik, s évente 600 tonna mű­trágyát igényelnek. A legutóbbi szállítmányt egy hónapja vásárolták, tonnája 225 ezer forint volt, egy éve még 58 ezer 500 forintba került. Varga György ügyvezető igazgató érdeklődésünkre elmondta: annyi alapanyaguk van, ami fedezi a 2022-es igényeket, legközelebb ősszel rendelnek mű­trágyát.