– Két pénzintézetnél van számlánk, egyik a Sberbanknál – mondta Toldi Ádám, a kaposvári Füredi Erdőmester Kft. ügyvezetője. – Fogalmam sincs, hogy mi lesz a következő napokban. Utalni nem tudok, a kártyát használhatom. Szerencsére a beszállítóknak még a múlt héten küldtem pénzt, így rendeztük a fizetnivalót, most nincs tartozásunk.

A kereskedelmi vállalkozás ügyvezetője szerint az ukrán válság előbb-utóbb a hazai építőipar teljesítményét is befolyásolhatja. A dráguló alapanyagon kívül az árfolyam ingadozása tovább bonyolítja a helyzetet. Toldi Ádám hangsúlyozta: részben a csoknak és a támogatott hiteleknek köszönhetően 2021-ben Somogyban is sok új ház építése, lakás korszerűsítése kezdődött el. Ha viszont az építőiparban újabb, általános drágulás következik be, akkor nem zárható ki, hogy számos építkező elhalasztja a felújítást, ami egyes vállalkozásoknál forgalom-visszaeséshez vezethet.

Ukrán repülőgép-üzemeltetők és -tulajdonosok is többször felkeresték az elmúlt években a kaposújlaki repteret. Kornyik Csaba, az Avia-Rent Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: jelenleg egy olyan gép karbantartási munkáit végzik, amelynek ukrán a tulajdonosa. A gép egy hónapja, még a háború előtt érkezett, s nem tudni, hogy a felújítás után mikor hagyja el a somogyi bázist.

– Oroszországból repülőgépmotorokat és légcsavarokat rendeltünk közel 30 millió forintért. – A szállítmány elindult, de pillanatnyilag nem tudunk semmi biztosat. A kamionnak már napokkal ezelőtt meg kellett volna érkeznie. Az eladó teljesítette a kötelezettségét, felpakolta és elvámoltatta az árut, mi kifizettük. Egyelőre várunk. S van még egy olyan repülőgépmotor-szállítmány is, amit még se fel pakoltak a kamionra Oroszországban. Nem tudjuk, mire számíthatunk.

Horváth Péter, a barcsi Avermann-Horváth Kft. ügyvezetője kiemelte: az ukrán–orosz válság kapcsán egyre súlyosabb alkatrész- és alapanyag­ellátási-nehézség figyelhető meg a nemzetközi piacon. Sűrűn előfordul, hogy a beszerzők árat sem tudnak mondani, nemhogy terméket adnának. Dévai Tibor, a kaposvári Lamello Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: Ukrajnából tavaly rendeltek egy kamionnyi árut. Akkor közel 12 millió forintot fizettek a tölgyfatáblákért, amit a bútorokba építettek.

– Az egyik ottani gyártóval akkor közvetlen kapcsolatot próbáltunk felvenni, azonban nem lett folytatása az üzletnek – hangsúlyozta Dévai Tibor. – Szerintem az ukrán helyzetnek közvetett hatása lehet a bútoriparra is, a fenyőáru egy része eddig onnét érkezett Magyarországra. Ennek a terméknek az ára egy év alatt csaknem a duplájára nőtt.

Új beszerzési lehetőséget keresnek a régiek helyett

A tölgyfarönk az utóbbi időszakban csaknem 40 százalékkal drágult, melyből a Lamellónál évente nagyjából 3000 köbmétert használnak fel. A zömét a hazai piacról szerzik be. Dévai Tibor szerint a folyamat egyértelmű és látványos: amíg alapanyagra összességében 2021-ben nagyjából 260 millió forintot fordítottak, addig 2022-ben tervek szerint több mint 300 millió forintot költenek. Az ügyvezető igazgató úgy látja, hogy a nemzetközi bútorpiacon hamarosan átrendeződésre van kilátás. Nagy nyugat-európai cégek eddig többek közt boszniai, bolgár, és román üzemekkel építettek ki együttműködést, ám az általános alapanyag-drágulás, illetve a szállítási költségek növekedése nyomán egyes társaságok feltehetően új beszerzési lehetőségeket keresnek.

Fotó: Lang R.