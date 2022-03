Az orosz–ukrán háború miatt a gazdasági élet szereplői joggal aggódnak a később jelentkező hatások miatt. A turizmusra, mely az elmúlt két évben „gyomorütést” kapott a koronavírustól. A márciusi lazítások után arra senki sem számított, hogy a pandémia után egy háború árnyékában kell tervezni az idei nyarat.

– Az általános gazdasági helyzet természetesen kihat a turizmusra is, de nem tartok attól, hogy ez keresztülhúzná a számításaink, mondta kérdésünkre a siófoki CE Plaza Hotelt vezető Tóth Gergely. A céges rendezvényeken látszik meg elsőként ez, hiszen a gazdasági élet szereplői előbb érzékelik a negatív változásokat. A családok esetében ez egy fokozatos folyamat, így várhatóan csak akkor kezdenek el a nyaraláson spórolni, ha tényleg meg kell húzni a nadrágszíjat. De látható, hogy turisták egy része kisebb távolságra tervez utazni a háborús helyzet miatt. – Ezért azt gondolom, hogy az idén többen nyaralnak majd belföldön – tette hozzá a szakember.

Ami pedig a külföldi vendégeket illeti, a kialakult helyzetnek kettős hatása lehet. Egyrészt a nyugati vendégek többet tudnak hazánkban költeni, viszont a messzebbről érkező turisták nagyobb eséllyel maradnak távol a magyar desztinációktól.

– A nagyrendezvényeink közül a két év után először meghirdetett Balaton Sound, ami tipikusan vonzza a külföldieket. Az előző években az arányuk meghaladta az ötven százalékot. Sokan Európából, de a világ más tájairól a tengerentúlról is érkeztek. Megítélésem szerint minden attól függ, hogy milyen helyzet lesz nyárra. Abban bízok, hogy addigra sikerül már békés útra terelni ezt a konfliktust. Viszont, aki Európát egyben kezeli és nincs tisztában hazánk elhelyezkedésével, ők nem hiszem, hogy jönnek – vélekedett Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere. Szerinte a háborútól függetlenül is vannak olyan turisták, akik a Covid miatt óvatosabbak lettek, így várható, hogy akkora érdeklődés nem lesz a fesztivál iránt, mint „békeidőkben”. – A Strand fesztivál és az idén debütáló Zamjam a hazai vendégekre van kihegyezve, ezeket nem befolyásolja szerintem a háború vagy a járvány. Van egy olyan réteg, aki kiéhezett a minőségi kulturális programokra és szeretne kiszabadulni a megszokott környezetéből, ők ha anyagilag megtehetik, jönni fognak szerintem, tette hozzá a városvezető.

A szolgáltatók többsége bízik a magyar turistákban, és abban, hogy idén is rájuk alapozhatnak. Erre utal az is, hogy szépen alakulnak a foglalások. – Azt látom, hogy elképesztő erős nyár lesz, már a június is nagyon telik fel – mondta kérdésünkre Tóth Balázs, a balatonlellei BL Yacht Club ügyvezetője. Egyelőre német és svéd vendégek is terveznek Balatonlellén nyaralni.



Délen inkább átutaztak a keletiek

A háború miatt kialakult helyzet legérzékenyebben a Balaton északi és északnyugati részét érinti. Az orosz és ukrán turisták jelentős számban látogatták ugyanis a top desztinációnak számító Hévízt, ahova charterjárat is indult az országból. – Teljes bizonytalanság van, hogy a háború mit fog okozni a turizmusban, mondta érdeklődésünkre Makkos Péter, fonyódi étterem-tulajdonos. Átutazóban itt is előfordultak orosz és ukrán turisták, de túl sokan nem járnak a tó déli partjára – tette hozzá Fekete Tamás, a Balatoni Turizmusszövetség alelnöke. A háború miatt kibontakozó gazdasági válság következménye lehet, ha kevesebbet költenek a magyarok nyaralásra, s a külföldi turisták otthon maradnak. Pedig az idei nyárra már várták a visszatérésüket a Covid-hullámok lecsendesedése után.



