Profi innovációs szolgáltatások nyújtása a dél-magyarországi agrár-élelmiszeripar számára címmel rendeztek konferenciát kedden a MATE Kaposvári Campusán. A szervezők, az iFood Élelmiszer Klaszter és az innomine DIH Nonprofit Kft. célja az volt, hogy bemutassák azokat az innovációs szolgáltatásokat, amelyek növelik a helyi vállalkozások versenyképességét, piaci szereplésüket erősítik a digitalizáció által. Egyed Linda, az iFood Élelmiszer Klaszter elnökének köszöntője után Weisz Margit, klasztermenedzser mutatta be a szervezetet. A brüsszeli támogatási forrásokat is áttekintették, s jó gyakorlatokat is bemutattak. Az agrár- és élelmiszeripari digitalizáció hazai helyzetéről és kihívásairól Varga Péter, az IVSZ Agrárinformatika munkacsoport vezetője beszélt.