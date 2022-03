Eddig több mint 1,5 milliárd forint támogatást nyertek már hazai és uniós forrásokból, egyebek mellett kutatásfejlesztésre is. Az új beruházásuk 70 százalékát, 477 millió forintot szintén pályázati forrásból biztosítják. Büttner Tamás alapító-ügyvezető és ifj. Büttner Tamás kedden ismertették a részleteket. Ingatlanfejlesztésként a hőkezelő épületüket bővítik. A megújuló energiaforrásokhoz fordulnak, levegő-víz rendszerű hőszivattyúkat telepítenek, ez 70 százalékos árammegtakarítást eredményezhet. Az igazi áttörést azonban az eszközbeszerzéstől várják.

– A világon összesen 40 3D fémnyomtató létezik, ebből csupán tíz nagy méretben – mondta ifj. Büttner Tamás. – Közép-Európában egyetlen nagy méretű sincs, s mi most ilyet szerzünk be. Nagy bonyolultságú és méretű fém alkatrészek gyors és gazdaságos előállítását teszi lehetővé, akár 3,5 tonna darabsúlyig, s olyan alapanyagokat is használhat, mint a titán.

Ezzel a cég piacvezető lehet a nehéziparban, a turbinagyártásban vagy akár a hadiiparban is. A projektindítón részt vett Mikes Éva, a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséért felelős kormánybiztos és Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. – Az elmúlt tíz évben sikerült megerősíteni a vidéki vállalatokat, még a koronavírus-járvány alatt is 29 százalékos volt a beruházási rátánk – mondta Schanda Tamás. – 2010 óta a magyar családi vállalkozások három és félszer gyorsabban növekedtek, mint az uniós átlag, és a magyar ipar bővülése is négyszer magasabb volt az EU-s átlagszámoknál.

Szászfalvi László ország­gyűlési képviselő szerint már nem beszélhetünk hátrányos helyzetű vidékről, miután több mint 50 százalékkal csökkent a munkanélküliség a térségben, és egyharmadával Nagyatádon.

Megélhetést adnak 250 családnak

A 30 éve megalapított családi vállalkozás 5,2 milliárd forintot meghaladó éves árbevételének 66 százaléka exportból származik. Évente 3500 tonna acélt és alumíniumot dolgoznak fel a 8 ezer négyzetméteres gyártóterületű üzemükben.

– Egyedülálló és példamutató a Büttner Kft. három évtizedes tevékenysége – hangsúlyozta Ormai István, Nagyatád polgármestere, aki szerint a cég a város jelene és jövője is egyben. A vállalat 250 munkavállalót alkalmaz, vagyis ugyanennyi nagyatádi család megélhetését adják. A dolgozók között egyébként 25 mérnök van, és ma már nem szokatlan, hogy egy mérnök Budapestről költözzön Nagyatádra.

A Büttner Kft. 2005 óta úttörője a duális képzésnek, jelenleg is 80 tanulószerződésük van, vagyis az egész térségnek képzik a munkaerőt. 2021 óta a kutatásfejlesztésben is erőteljesen részt vesz a cég, keményréteg-bevonatolással kísérleteznek a Veszprémi Egyetem munkatársainak közreműködésével.